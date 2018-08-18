Ибрагимович закрыл бренд одежды. Убытки компании составили 21,7 миллиона за два года

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович закрыл своей бренд одежды, сообщает Dagens Industri.

Футболист выпускал мужскую и женскую одежду брендом A-Z совместно с норвежской компанией Varner Group.

По информации Finansavisen, убытки предприятия Varner Ibrahimovic за последние два года составили 21,7 миллиона евро. Большая часть из них пришлась на последний год – 16,95 миллиона.

В своей карьере 36-летний Ибрагимович выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».