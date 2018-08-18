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    Ибрагимович закрыл бренд одежды. Убытки компании составили 21,7 миллиона за два года

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович закрыл своей бренд одежды, сообщает Dagens Industri.

    Футболист выпускал мужскую и женскую одежду брендом A-Z совместно с норвежской компанией Varner Group.

    По информации Finansavisen, убытки предприятия Varner Ibrahimovic за последние два года составили 21,7 миллиона евро. Большая часть из них пришлась на последний год – 16,95 миллиона.

    В своей карьере 36-летний Ибрагимович выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 13:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:44

      Прогорел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 17:58

      конечно раз убытки такие нет смысла пытаться что-то делать дальше в этом направлении. итог очевиден.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 18 августа 2018, 15:40

      Если честно футболист он так себе, да и как оказалось предприниматель такой же.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 августа 2018, 13:43

      Беда, коль пироги начнет печи сапожник, / А сапоги тачать пирожник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 18 августа 2018, 13:31

      да уж

      2
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