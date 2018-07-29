Mirror провел опрос среди своих читателей и составил рейтинг самых ненавистных клубов АПЛ. В опросе принимали участие болельщики всех клубов Премьер-лиги.

Издание спрашивало у фанатов, какая команда им нравится больше всего, к какой они безразличны и какую ненавидят. Болельщики могли назвать любые клубы АПЛ кроме того, который они поддерживают.

Первое место занял «Челси» (68,7%), второе место – «Манчестер Юнайтед» (68,1%), третье – «Ливерпуль» (52,8%).

В пятерку вошли «Вест Хэм» (47,6%) и «Арсенал» (46,2%). Далее идут «Тоттенхэм» (43,5%), «Манчестер Сити» (38,7%), «Кардифф» (36,5%), «Кристал Пэлас» (29,7%). Замыкает десятку самых ненавистных клубов «Эвертон» (27%).

Затем идут «Уотфорд», «Ньюкасл», «Вулверхэмптон», «Лестер», «Саутгемптон», «Брайтон», «Фулхэм», «Бернли» и «Борнмут».

Последнее место занял «Хаддерсфилд» (9,7%).