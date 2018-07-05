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    Дзагоев – об антифутболе в матче с Испанией: «По-другому играть с ними было невозможно»

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал слова бывшего главного тренера Испании Висенте Дель Боске.

    Ранее специалист заявил, что россияне победили испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира благодаря антифутболу.

    «Антифутбол в матче с Испанией? Мне кажется, всe зависит от соперника. Испания сажает на контроль каждую сборную, сколько бы игр мы ни смотрели. По-другому был не вариант. А что касается Хорватии, то ближе к игре Станислав Саламович нам расскажет, как играть.

    У нас были неплохие игры с саудитами и Египтом. С Уругваем мы, возможно, не до конца показали свой уровень. Надеюсь, что в матче с Хорватией у нас получится сыграть в свою игру и показать зрителям, что мы умеем играть в футбол. Просто с испанцами по-другому было невозможно.

    Хорватам сложнее играть с командами, у которых есть характер? Тут сложно сказать, с кем им было бы труднее. Но мы хозяева чемпионата мира, поэтому они и расстроились. Вся Россия нас будет поддерживать. Надеюсь, мы оправдаем ожидания», – сказал Дзагоев.

    В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России сыграет против Хорватии. Встреча состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2018 13:57
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 13:44

      По другому в этом матче играть не имело смысла.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 18:22

      согласен, иначе вряд ли удалось бы дотерпеть до серии пенальти.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июля 2018, 15:01

      Учитывая, что этот состав сборной один из самых слабейших возможно за всю историю существования самой сборной, Черчесов выбрал самый вероятный способ усадить испанцев на задницу.Сборная стиснула зубы и отыграла весь план от начала и до конца.Плюс везение, а без него ни как.Вот Вам и результат.
      Так что всё правильно. Маемо, шо маемо.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 14:59

      Все команды Моуриньо играют так и ничего,а Бердыевский Рубин с Барсой?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 14:44

      А по другому они не смогли бы сыграть!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июля 2018, 14:21

      По-другому мы просто не умеем.Хотя контрольную с испанцами сыграли в ничью и футбол был,а тут отстой с ногой Акинфеева.Ура!!!

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > val-berezko 5 июля 2018, 14:37

      Игра через пять лет забудется, останется только результат...главное победили, а какой ценой это уже не важно.С другой тактикой накидали бы нам Испанцы мама не горюй.

      3
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > val-berezko 5 июля 2018, 14:51

      Пройти испанцев в 1/8 Чемпионата мира по футболу это "отстой"?
      Да пусть хоть все 11-ть в ворота станут если это поможет с Хорватами.
      Откуда эти больные фантазии, что мы готовы играть в открытый футбол с ТОП сборными? Товарняки вспоминаете? так а кто ныл, что мы в этих товарняках все просрали и Черчесова палками из сборной гнали?

      3
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