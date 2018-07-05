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  • Дзагоев – об антифутболе в матче с Испанией: «По-другому играть с ними было невозможно»

Дзагоев – об антифутболе в матче с Испанией: «По-другому играть с ними было невозможно»

5 июля 2018, 13:57
8

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал слова бывшего главного тренера Испании Висенте Дель Боске.

Ранее специалист заявил, что россияне победили испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира благодаря антифутболу.

«Антифутбол в матче с Испанией? Мне кажется, всe зависит от соперника. Испания сажает на контроль каждую сборную, сколько бы игр мы ни смотрели. По-другому был не вариант. А что касается Хорватии, то ближе к игре Станислав Саламович нам расскажет, как играть.

У нас были неплохие игры с саудитами и Египтом. С Уругваем мы, возможно, не до конца показали свой уровень. Надеюсь, что в матче с Хорватией у нас получится сыграть в свою игру и показать зрителям, что мы умеем играть в футбол. Просто с испанцами по-другому было невозможно.

Хорватам сложнее играть с командами, у которых есть характер? Тут сложно сказать, с кем им было бы труднее. Но мы хозяева чемпионата мира, поэтому они и расстроились. Вся Россия нас будет поддерживать. Надеюсь, мы оправдаем ожидания», – сказал Дзагоев.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России сыграет против Хорватии. Встреча состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Испания Россия Дзагоев Алан
Комментарии (8)
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val-berezko
1530789695
По-другому мы просто не умеем.Хотя контрольную с испанцами сыграли в ничью и футбол был,а тут отстой с ногой Акинфеева.Ура!!!
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Ragnar Viking
1530791044
А по другому они не смогли бы сыграть!
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KOLBIS
1530791949
Все команды Моуриньо играют так и ничего,а Бердыевский Рубин с Барсой?...
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Мары
1530792080
Учитывая, что этот состав сборной один из самых слабейших возможно за всю историю существования самой сборной, Черчесов выбрал самый вероятный способ усадить испанцев на задницу.Сборная стиснула зубы и отыграла весь план от начала и до конца.Плюс везение, а без него ни как.Вот Вам и результат. Так что всё правильно. Маемо, шо маемо.
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OfaZavr
1530804160
согласен, иначе вряд ли удалось бы дотерпеть до серии пенальти.
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zigbert
1530873893
По другому в этом матче играть не имело смысла.
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