Дзагоев – об антифутболе в матче с Испанией: «По-другому играть с ними было невозможно»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал слова бывшего главного тренера Испании Висенте Дель Боске.

Ранее специалист заявил, что россияне победили испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира благодаря антифутболу.

«Антифутбол в матче с Испанией? Мне кажется, всe зависит от соперника. Испания сажает на контроль каждую сборную, сколько бы игр мы ни смотрели. По-другому был не вариант. А что касается Хорватии, то ближе к игре Станислав Саламович нам расскажет, как играть.

У нас были неплохие игры с саудитами и Египтом. С Уругваем мы, возможно, не до конца показали свой уровень. Надеюсь, что в матче с Хорватией у нас получится сыграть в свою игру и показать зрителям, что мы умеем играть в футбол. Просто с испанцами по-другому было невозможно.

Хорватам сложнее играть с командами, у которых есть характер? Тут сложно сказать, с кем им было бы труднее. Но мы хозяева чемпионата мира, поэтому они и расстроились. Вся Россия нас будет поддерживать. Надеюсь, мы оправдаем ожидания», – сказал Дзагоев.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России сыграет против Хорватии. Встреча состоится в Сочи в субботу, 7 июля.