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    Перишич: «У нас были шансы, но футбол странный вид спорта»

    Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич считает, что у его команды было достаточно шансов в первые 90 минут, чтобы не доводить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Данией до серии пенальти.

    «Это точно был не самый лучший наш матч, но мы смогли добиться большой победы, не показав лучшей игры. У нас были шансы, но футбол странный вид спорта, в концовке мы как-то преуспели.

    Хочу поздравить всю команду с этим результатом и Субашича с невероятным выступлением», – заявил футболист после финального свистка.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). В четвертьфинале хорваты встретятся с Россией.

    Источник: ФИФА

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    02.07.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 2 июля 2018, 12:02

      После матча с Аргентиной был уверен, что хорватам по силам дойти до финала. После вчерашнего трусливого жалкого позора, считаю, что сборную России им не пройти.

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      Рейтинг: +342

      romvad > neveldomha 2 июля 2018, 12:12

      Я вообще был за хорватов, но к середине второго тайма начал болеть за Данию.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июля 2018, 10:06

      Футбол нормальный и доступный вид спорта для многих , это матчи в нём бывают странные...

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