Перишич: «У нас были шансы, но футбол странный вид спорта»

Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич считает, что у его команды было достаточно шансов в первые 90 минут, чтобы не доводить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Данией до серии пенальти.

«Это точно был не самый лучший наш матч, но мы смогли добиться большой победы, не показав лучшей игры. У нас были шансы, но футбол странный вид спорта, в концовке мы как-то преуспели.

Хочу поздравить всю команду с этим результатом и Субашича с невероятным выступлением», – заявил футболист после финального свистка.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). В четвертьфинале хорваты встретятся с Россией.