Перишич: «У нас были шансы, но футбол странный вид спорта»

После матча с Аргентиной был уверен, что хорватам по силам дойти до финала. После вчерашнего трусливого жалкого позора, считаю, что сборную России им не пройти.
Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич считает, что у его команды было достаточно шансов в первые 90 минут, чтобы не доводить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Данией до серии пенальти.
«Это точно был не самый лучший наш матч, но мы смогли добиться большой победы, не показав лучшей игры. У нас были шансы, но футбол странный вид спорта, в концовке мы как-то преуспели.
Хочу поздравить всю команду с этим результатом и Субашича с невероятным выступлением», – заявил футболист после финального свистка.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). В четвертьфинале хорваты встретятся с Россией.