Мюллер: «Сборная Германии сама во всем виновата»

Атакующий игрок сборной Германии Томас Мюллер после матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 против Южной Кореи (0:2) прокомментировал невыход своей команды в плей-офф.

«Как бы мы ни оправдывались, мы будем неправы. Мы сами виноваты. Мы разочарованы. Просто шокированы. Забили один гол с игр за три матча и все время пропускали!

Еще большее разочарование наносит факт, что мы вполне могли все решить сами после матча со Швецией», – сказал Мюллер.

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