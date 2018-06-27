Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нойер сделал провал Германии унизительным


    2.3
    Голосов: 10
    27.06.2018 18:00
    Ману, что это было?

    Нойер в основе – самое странное решение Лева (кроме игнора Лероя Сане). Кипер «Баварии» получил травму и всю вторую половину сезона лечился. Параллельным курсом Тер Штеген показывал топовый уровень в «Барселоне» и окончательно превратился из перспективного вратаря в классного. Но в итоге Марк-Андре наблюдал за позором нации со скамейки весь групповой этап. Включая второй гол корейцев, который лишил Германию чести.

    В дополнительное время Нойер спасал страну и пробежал побольше, чем Тони Кроос во всех играх ЧМ-2018. Но по факту импульсивность Мануэля походила на нервный срыв и принесла только вред. Он потерял мяч у чужой штрафной, а через несколько секунд в ворота Германии залетел не просто гол, а вечное клеймо в память о кошмаре на чемпионате мира в России.

    Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали

    Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa 28 июня 2018, 17:35

      Германию жаль... Интересно, "жаль" и "жалкий"- это однокоренные слова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 28 июня 2018, 12:18

      Ману все равно один из лучших...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 28 июня 2018, 07:35

      Нойер и в Бундеслиге так ошибался, бывало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 июня 2018, 07:26

      На футбольные ворота замок не повесишь и сторожа не приставишь... От провалов никто не застрахован, тем более в спорте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 27 июня 2018, 23:38

      А разве это что-то решало,0-1 или 0-2,вообще похер им было,может надеялся на удачу,позор от поражения смыть,в хоккее вратарь вообще из ворот ломится при каждом удобном случае...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 27 июня 2018, 23:37

      корейцы молодцы, вот это хлопнули дверью!!!браво!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > Александ1982 28 июня 2018, 17:33

      Хлопнули дверью и щелкнули по носу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 27 июня 2018, 20:54

      Бедный Нойер.... Кариус понимает его, как никто другой =) А вообще, жаль Германию.... За них больше всех обидно

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11