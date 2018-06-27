Нойер сделал провал Германии унизительным

Ману, что это было?

Нойер в основе – самое странное решение Лева (кроме игнора Лероя Сане). Кипер «Баварии» получил травму и всю вторую половину сезона лечился. Параллельным курсом Тер Штеген показывал топовый уровень в «Барселоне» и окончательно превратился из перспективного вратаря в классного. Но в итоге Марк-Андре наблюдал за позором нации со скамейки весь групповой этап. Включая второй гол корейцев, который лишил Германию чести.

В дополнительное время Нойер спасал страну и пробежал побольше, чем Тони Кроос во всех играх ЧМ-2018. Но по факту импульсивность Мануэля походила на нервный срыв и принесла только вред. Он потерял мяч у чужой штрафной, а через несколько секунд в ворота Германии залетел не просто гол, а вечное клеймо в память о кошмаре на чемпионате мира в России.

Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали

Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор