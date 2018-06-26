Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор


    3
    Голосов: 9
    26.06.2018 19:20
    Реакция на ужасную игру.

    Дания и Франция скатали первую нулевую ничью ЧМ-2018. Случилось это в 37-й игре турнира, а выглядело просто ужасно. Франции для первого места в группе достаточно было набрать одно очко. Того же самого очка не хватало датчанам для безоглядного выхода в плей-офф. Австралийцы в параллельном матче безвольно подарили радость Перу, поэтому на Данию вообще ничего не давило. Фактически стороны просто устроили взаимный передел баллов.

    Давайте по пунктам:

    1. Французы выставили смешанный состав. Половина из этих игроков тренировались на молодежке «Спартака» в товарищеских матчах, а здесь просто перекатывали мяч.

    2. Зрители свистели примерно с 70-й минуты, когда Каспер Шмейхель просто стоял с мячом в собственной штрафной и не вводил его в игру.

    3. Сборная Франции при Дешаме играет со счетом 0:0 каждый третий матч группового этапа крупного турнира. Так было с Эквадором на ЧМ-2014 и со Швейцарией на Евро-2016.

    4. Вот тепловая карта от портала WhoScored. Ноль активности в атаке, а основная игра проходила на флангах сборной Франции. Всего французы сделали 660 пасов. Из них 108 у крайнего защитника Сидибе, а еще 88 у – центрального защитника Варана.

    Многие люди заплатили за билеты на эту игру по 12 тысяч рублей, а «Лужники» заполнились на все 78 тысяч. Теперь все они недовольны.

    В соцсетях тоже злятся.

    «Франция и Дания все испортили. Коррумпированные команды. Позор»

    Самое интересное в матче:

    text

    Публикация от @text

    text

    Публикация от text (@jollybuggy)

    text

    Публикация от text (@zahar9504)

    text

    Публикация от text (@njall19226072)

    text

    Публикация от text (@msryazantsev)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 27 июня 2018, 20:10

      Иногда остановка приравнивается к смерти. Смотрите что будет дальше в плейофф ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ПетровЗенит 27 июня 2018, 18:38

      Две самых противных сборных, прошедших дальше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 27 июня 2018, 16:55

      Вот и первый сухарь, которого все так долго ждали, ну или не хотели чтоб он ваще состоялся на этом ЧМ!!
      А так два европейский сборных раскатали подозрительную ничью, которая им обоим было выгодно, и таких матчей на прежних мундиалях было не раз ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 июня 2018, 13:53

      всем выгодно было кроме австралийцев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 27 июня 2018, 10:07

      ОБЫЧНЫЙ ДОГОВОРНЯК!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      ORDA 27 июня 2018, 09:27

      До свидания Франция и Дания в 1/8!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 27 июня 2018, 08:57

      Скучный матч - да, жалко зрителей - да. Футбол может быть и таким - да. Матч Аргентина-Франция таким не будет - да!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 июня 2018, 07:37

      Для справочки.
      1. Правилами и регламентом НЕ запрещены нулевые ничьи.
      2. У Дании очень слабое нападение, но сильны прочие линии. Играем тем, кто есть. Пусть даже и выглядит уныло. Извиняйте уж, что не родили ещё новых Лаудрупов или хотя бы Даль-Томассонов. Отсюда и тактика.
      3. Была задача попасть в 1/8. Набрали 5 очков. Победа и 2 ничьих. Это при том, что VAR играл против нас, и что пенальти в игре с Австралией НЕ было.

      Дании НЕ подсуживали. Дания играла по возможностям. Дания задачу ВЫПОЛНИЛА.

      НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ.

      Ну а что играем незрелищно - ещё раз извиняйте, товарищи. Здесь ЧМ, здесь на первом месте результат!

      А по поводу хорватов я бы не спешил нас хоронить. В 1998-м была аналогичная ситуация, но в 1/8 вылетела сильнейшая Нигерия (4-1) и едва не выбили Бразилию в 1/4 (счёт 2-3).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Danish Dynamite 27 июня 2018, 07:59

      Это футбол, сынок, а не война. Дай бог тебе её не видеть, а футбольный Бог всё видит и воздаст...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Рубик Докоян 27 июня 2018, 08:00

      Не буду спорить. Мы оба смысл сказанного поняли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Danish Dynamite 27 июня 2018, 08:01

      Хорошо, что тоже понятливый. Ещё одна просьба не повторяй заезжих штампов, тем более подобных.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Danish Dynamite 27 июня 2018, 12:23

      Согласен!)
      Ноо.... По возможностям и турнирным задачам Франции - это слишком слабо. Отсутствие атаки - игра на результат, обоюдно устраивающий обе команды. Вот, что расстраивает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 27 июня 2018, 00:15

      Мне сегодня очень не повезло, я был на этой игре в Луже. Осадок такой же, как от действий правительства Медведева во время ЧМ. Минут 5 уже не могу подобрать слово, чтобы охарактеризовать матч, а за то что приходит на ум, забанят на весь ЧМ.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 26 июня 2018, 23:57

      Вообще-то это чемпионат мира, и если футболисты не уважают зрителей, которые по мнению французов, в основном русские, то пусть хотя ы уважают статус чемпионата и играют в футбол. Хорватам тоже ничего было не надо и они выставили против Нигерии, которой кровь из носу нужна была победа, второй состав. НО КАК ХОРВАТЫ ИГРАЛИ?! Вот за них болеть хочется, а за французов и датчан ни за что. Пусть победят Аргентина и Хорватия.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11