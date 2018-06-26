Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор

Реакция на ужасную игру.

Дания и Франция скатали первую нулевую ничью ЧМ-2018. Случилось это в 37-й игре турнира, а выглядело просто ужасно. Франции для первого места в группе достаточно было набрать одно очко. Того же самого очка не хватало датчанам для безоглядного выхода в плей-офф. Австралийцы в параллельном матче безвольно подарили радость Перу, поэтому на Данию вообще ничего не давило. Фактически стороны просто устроили взаимный передел баллов.



Давайте по пунктам:

1. Французы выставили смешанный состав. Половина из этих игроков тренировались на молодежке «Спартака» в товарищеских матчах, а здесь просто перекатывали мяч.



2. Зрители свистели примерно с 70-й минуты, когда Каспер Шмейхель просто стоял с мячом в собственной штрафной и не вводил его в игру.

3. Сборная Франции при Дешаме играет со счетом 0:0 каждый третий матч группового этапа крупного турнира. Так было с Эквадором на ЧМ-2014 и со Швейцарией на Евро-2016.

4. Вот тепловая карта от портала WhoScored. Ноль активности в атаке, а основная игра проходила на флангах сборной Франции. Всего французы сделали 660 пасов. Из них 108 у крайнего защитника Сидибе, а еще 88 у – центрального защитника Варана.

Многие люди заплатили за билеты на эту игру по 12 тысяч рублей, а «Лужники» заполнились на все 78 тысяч. Теперь все они недовольны.



В соцсетях тоже злятся.

twit text — так красиво //(@TRabbitMovement) 26 июня 2018 г.

«Франция и Дания все испортили. Коррумпированные команды. Позор»

twit text — Letícia(@leticeu) 26 июня 2018 г.

Самое интересное в матче:

twit text — Footballer Santa (@Secret_Saanta) 26 июня 2018 г.

text Публикация от @text 26 Июн 2018 в 9:38 PDT

text Публикация от text (@jollybuggy) 26 Июн 2018 в 9:32 PDT

text Публикация от text (@zahar9504) 26 Июн 2018 в 8:56 PDT

text Публикация от text (@njall19226072) 26 Июн 2018 в 8:54 PDT