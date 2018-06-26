Франции помогает молодежка «Спартака». Так придумал Дешам

В обмен россияне получают опыт.

Сборная Франции выиграла группу С, но все три матча отыграла туго. Австралию обыграли за счет видеоповторов, против перуанцев повезло с рикошетом, а датчане изначально настроились на ничью. «Каждый может и говорит что хочет. Это часть нашей жизни, часть нашей работы – моей и игроков», – отвечал Дешам еще после матча с Австралией, когда его спрашивали о критике. Тогда же он напомнил, что 14 игроков этой сборной вообще не имеют опыта чемпионата мира. Поэтому французы выбрали путь постепенного прогресса.

В задумке Дешама важную роль играют товарищеские матчи. Их команда проводила почти параллельно с играми чемпионата мира. Французы договорились с молодежкой «Спартака» и в двух встречах использовали резервных игроков, чтобы те получили игровую практику. Манданда, Сидибе, Рами, Кимпембе, Менди, Нзонзи, Матюиди, Товен, Фекир, Лемар, Жиру – эти звезды вышли на первую игру. «Спартаку» отдали еще и голкипера Ареолу. Вместе с ним россияне упирались, но все равно проиграли 2:3.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 июня 2018 г.

Второй матч получился уже не таким веселым. Франция забила 11 мячей, а лучшим игроком явно стал Фекир. У Набиля два гола и четыре паса, а по хет-трику оформили Товен и Дембеле. Большинство из этих игроков Дешам задействовал в заключительном матче группы. Например, на чемпионате мира дебютировал Стив Манданда, для которого выход на поле стал историческим. Впервые с 1986 года сборная Франции использовала на одном ЧМ сразу двух вратарей. Льорис перед этим отыграл свой сотый матч за сборную и стал первым французским вратарем с таким показателем.

twit text —FC Spartak Moscow (@fcsm_official)22 июня 2018 г.

Дешам сильно рисковал, когда выбирал осторожную стратегию подготовки к плей-офф. Зидан гораздо лучше ставит комбинационную игру и пока без работы, а слухи отправляют его в сборную Франции сразу после чемпионата мира. Зато тренер французов повторил рекорд Доменека по количеству игр во главе сборной (79 матчей) и обязательно побьет его в плей-офф. Команда Дешама забила только три мяча за групповой этап и там же сыграла первую нулевую ничью всего ЧМ-2018. Но о таких дурных показателях не беспокойтесь – Мбаппе, Гризманн и Жиру еще зажгут в плей-офф.

Первая нулевая ничья ЧМ-2018 в фотографиях: