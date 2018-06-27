Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали

Самые грустные цифры в истории Бундестим.

Более чудовищной сенсации на ЧМ-2018 не будет. Действующие чемпионы мира едут домой после группового этапа. Чтобы хоть капельку осознать масштаб катастрофы: в запасе на матч с корейцами остались Мюллер, Гюндоган, Гомес, Брандт и Дракслер. На турнир вообще не приехали Шюррле, Гетце и Лерой Сане. Как можно не выйти в плей-офф с таким составом – непонятно. Но вот цифры Германии (слабонервным не смотреть):

Чтобы перелопатить шок, нужно несколько дней и пару мешков нервов. Но если чуть остыть и обратиться к истории, удивительного не так много. Германия – четвертый действующий чемпион мира за последние пять ЧМ, который не вышел из группы.

Мы вас предупреждали.

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