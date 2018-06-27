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    Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали


    3.9
    Голосов: 9
    27.06.2018 21:30
    Самые грустные цифры в истории Бундестим.

    Более чудовищной сенсации на ЧМ-2018 не будет. Действующие чемпионы мира едут домой после группового этапа. Чтобы хоть капельку осознать масштаб катастрофы: в запасе на матч с корейцами остались Мюллер, Гюндоган, Гомес, Брандт и Дракслер. На турнир вообще не приехали Шюррле, Гетце и Лерой Сане. Как можно не выйти в плей-офф с таким составом – непонятно. Но вот цифры Германии (слабонервным не смотреть):

    Чтобы перелопатить шок, нужно несколько дней и пару мешков нервов. Но если чуть остыть и обратиться к истории, удивительного не так много. Германия – четвертый действующий чемпион мира за последние пять ЧМ, который не вышел из группы.

    Мы вас предупреждали.

    Самый кровавый эпизод ЧМ. Игроку Германии разбили нос

    Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 9
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 28 июня 2018, 15:37

      Ну ничего страшного и не произошло. Подумаешь из группы не вышли, первый раз за всю историю. И так уже много чего навыигрывали, пусть отдохнут немного.

      0
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      Рейтинг: +67

      Rustam85 > Евгеша 85 28 июня 2018, 16:33

      прежде чем писать картинки бы открыл, так бы не писал...но германия хорошая команда, но увы, не смогла

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 28 июня 2018, 14:27

      Расслабились... вытянули матч со Шведами и решили что дело сделано.... Нормально Корейцы им по носу щелкнули... Дальше идут сильнейшие!!!

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 28 июня 2018, 13:34

      Жаль что Бундестим слетел с дистанции так рано, многие наверное ждали в 1/8 поединок-реванш: Бразилия-Германия)))

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      Рейтинг: +67

      Rustam85 28 июня 2018, 12:49

      Жаль немцев, отличные игроки, на две сборные хватит. Мне кажется что Лев себя как тренер сборной изжил( удачи им и трененеру, после наших болел за них (

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 июня 2018, 06:46

      ни какого шока нет.так как игры у команды не было с первой игры

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      Рейтинг: +62

      salvor1986 28 июня 2018, 03:09

      Бомбардир на столько днищенский сайт, что даже матч ЧМ не кому комментировать.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 июня 2018, 01:28

      Слишком самоуверенно немцы играли, даже "вольяжно". Вот и поплатились. Это ЧМ-2018 в России.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 июня 2018, 23:08

      У немцев в России дело не клеится,эта традиция пошла ещё с 1941 года...)))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Вот оно чё Михалыч 28 июня 2018, 01:54

      Наверное вы правы...)

      0
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      Рейтинг: +12

      boroda61 > Вот оно чё Михалыч 28 июня 2018, 06:53

      а Александр Невский кого бил ...с тех пор и получают ...лулей ...

      2
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      Рейтинг: +187

      teodogat > Вот оно чё Михалыч 28 июня 2018, 20:47

      Наверно Брестский мир все таки в 1918 году, в 1914 только начало первой мировой...

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 27 июня 2018, 23:00

      80 лет Карл!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 27 июня 2018, 22:24

      Вот было б от чего расстраиваться и шокироваться,баба с возу,кобыле легче...

      2
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      Рейтинг: +399

      guron88 > KOLBIS 28 июня 2018, 00:09

      Во-во, нашли с чего расстраиваться. У немцев и так, трофеев выше крыши. Можно и паузу взять...

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