Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ

Разочарование от действующих чемпионов.

До игры с Мексикой сборная Германии выиграла семь стартовых матчей чемпионата мира подряд. На турнирах с 2002 по 2014 год немцы забили за первые игры в общей сложности 20 мячей. Встреча с мексиканцами по такой статистике выглядела проходимой, но опасения были. Из шести товарищеских игр перед чемпионатом мира сборная Германии победила только в одной. Там соперником была Саудовская Аравия, а после матча были разочарованы даже сами немцы.

Грустят они и по окончании игры с Мексикой. Здесь Лев рискнул и выпустил в основе Мануэля Нойера и защитника «Герты» Платтенхардта. Ману окончательно восстановился и не подвел, а резервист Платтенхардт отпахал на месте неожиданно заболевшего Хектора. Немцы много работали флангами в атаку, Нойер привычно страховал защитников, но это не сработало. Из-за частых подключений возникли проблемы, так как крайние защитники не успевали возвращаться в оборону. На том их и ловили.

В красивой контратаке у мексиканцев забил Лосано. Месут Озил в этом моменте неудачно отработал в обороне:

twit text — föxintheböx2001 (@foxinthebox2010) 17 июня 2018 г.

И это не единственный момент, когда сборная Германии проваливалась у собственных ворот. Вот так мексиканцы разрывали оборону забеганиями по всей линии атаки. Чичарито несколько раз убегал один на один, но немцев спасал класс отрабатывавших защитников.

twit text — すないんてる(@interista0421)17 июня 2018 г.

Единственное, что новое и адекватное предложил Лев во время матча – замена Хедиры на Ройса. Полузащитник «Боруссии» вышел играть второго форварда, а ужасно игравший Сами наверняка не выйдет и в следующей встрече. Качественной игры полузащитников немцам не хватило. Хедиру не поддержал и Кроос, а в конце все пришло к переходу Дракслера на место левого защитника и выходу Гомеса еще одним нападающим. Только это была уже агония.

Кажется, Лев совершил свою главную ошибку еще перед турниром. Мы все уважаем тактическую стройность сборной Германии, вот только в игре с Мексикой немцам банально не хватило взрыва. Этим огнем должен был стать Лерой Сане, но Лев не нашел ему места в окончательном составе сборной. Сане по итогам сезона стал лучшим немецким игроком в Европе по общему количеству голов и передач (10+15). Для попадания в состав действующих чемпионов мира подобного оказалось мало.

Дальше сборной Германии предстоит игра с сенсационной Швецией. При самых ужасных для немцев раскладах они теперь вообще могут не выйти из группы. Просто Германия стала слишком предсказуемой, а Лев отказывается искать новейшие идеи. Мексиканцы выиграли у соперника по делу, изучив все доступные и известные фишки немецкого тренера. Теперь ждем ответа уже от него.

Во что играла сборная Германии сейчас не понимают даже в ней самой:

twit text — Germany (@DFB_Team_EN) 17 июня 2018 г.

Цифры статистики во многом обманчивы.

twit text —FIFA World Cup(@FIFAWorldCup)17 июня 2018 г.

Текстовый онлайн матча Германия – Мексика

Главные кадры исторического матча: