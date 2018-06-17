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    Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ


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    Голосов: 4
    17.06.2018 19:50
    Разочарование от действующих чемпионов.

    До игры с Мексикой сборная Германии выиграла семь стартовых матчей чемпионата мира подряд. На турнирах с 2002 по 2014 год немцы забили за первые игры в общей сложности 20 мячей. Встреча с мексиканцами по такой статистике выглядела проходимой, но опасения были. Из шести товарищеских игр перед чемпионатом мира сборная Германии победила только в одной. Там соперником была Саудовская Аравия, а после матча были разочарованы даже сами немцы.

    Грустят они и по окончании игры с Мексикой. Здесь Лев рискнул и выпустил в основе Мануэля Нойера и защитника «Герты» Платтенхардта. Ману окончательно восстановился и не подвел, а резервист Платтенхардт отпахал на месте неожиданно заболевшего Хектора. Немцы много работали флангами в атаку, Нойер привычно страховал защитников, но это не сработало. Из-за частых подключений возникли проблемы, так как крайние защитники не успевали возвращаться в оборону. На том их и ловили.

    В красивой контратаке у мексиканцев забил Лосано. Месут Озил в этом моменте неудачно отработал в обороне:

    И это не единственный момент, когда сборная Германии проваливалась у собственных ворот. Вот так мексиканцы разрывали оборону забеганиями по всей линии атаки. Чичарито несколько раз убегал один на один, но немцев спасал класс отрабатывавших защитников.

    Единственное, что новое и адекватное предложил Лев во время матча – замена Хедиры на Ройса. Полузащитник «Боруссии» вышел играть второго форварда, а ужасно игравший Сами наверняка не выйдет и в следующей встрече. Качественной игры полузащитников немцам не хватило. Хедиру не поддержал и Кроос, а в конце все пришло к переходу Дракслера на место левого защитника и выходу Гомеса еще одним нападающим. Только это была уже агония.

    Кажется, Лев совершил свою главную ошибку еще перед турниром. Мы все уважаем тактическую стройность сборной Германии, вот только в игре с Мексикой немцам банально не хватило взрыва. Этим огнем должен был стать Лерой Сане, но Лев не нашел ему места в окончательном составе сборной. Сане по итогам сезона стал лучшим немецким игроком в Европе по общему количеству голов и передач (10+15). Для попадания в состав действующих чемпионов мира подобного оказалось мало.

    Дальше сборной Германии предстоит игра с сенсационной Швецией. При самых ужасных для немцев раскладах они теперь вообще могут не выйти из группы. Просто Германия стала слишком предсказуемой, а Лев отказывается искать новейшие идеи. Мексиканцы выиграли у соперника по делу, изучив все доступные и известные фишки немецкого тренера. Теперь ждем ответа уже от него.

    Во что играла сборная Германии сейчас не понимают даже в ней самой:

    Цифры статистики во многом обманчивы.

    Текстовый онлайн матча Германия – Мексика

    Главные кадры исторического матча:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 июня 2018, 13:21

      все фаворитыв пока не очень.. лучше всех испания смотрелась, но чуть не повезло..

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 18 июня 2018, 13:05

      Блин, а я так рассчитывал на первое место Германии в группе...

      0
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      Рейтинг: +225

      dovakin 18 июня 2018, 12:14

      Немцы расслабились. На кубке Конфедерации блистали, играли как раз с мексами. А тут что-то игра не клеилась. Надеюсь, Лёв сделает выводы из этого поражения и усилит оборону.

      2
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 18 июня 2018, 12:08

      Такие игры, а точнее конечные резудьтаты в матчах привносят интерес чемпионату

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июня 2018, 10:17

      зря сане не взяли на чм

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 18 июня 2018, 07:59

      Списывать Германию, это надо вообще в футболе не шарить!

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 июня 2018, 07:52

      Проглядывала некоторая разношёрстность в сб.Германии.

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 18 июня 2018, 05:42

      Мексика - давайте футбольный сериал снимайте

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2018, 03:19

      Как то пессимистично звучит...Рано Германию со счетов снимать, играли не плохо, не реализовали моменты, Киммих действительно увлекался атакой, оттуда и моменты у мексиканцев... А шведов немцы грохгут крупно (4:0 или 5:1)...
      А нашим надо у мексиканцев научится выходить из обороны в атаку...

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 июня 2018, 23:37

      Теперь Мексики надо постараться с 1 места выйти...

      1
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