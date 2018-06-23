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    Самый кровавый эпизод ЧМ. Игроку Германии разбили нос


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    Голосов: 2
    23.06.2018 22:49
    Очень. Много. Крови.

    На 25-й минуте матча Германии и Швеции Ола Тойвонен попал по лицу полузащитнику Себастьяну Руди. У игрока открылось кровотечение. Выбежавшие на поле врачи пять минут пытались остановить кровотечение, но Руди не смог продолжить матч, и на 30-й минуте его заменил Илкай Гюндоган.

    Себастьяну Руди – 28 лет. Этот сезон он провел в «Баварии», а до этого семь лет играл в «Хоффенхайме». Руди очень долго не замечали в сборной Германии – там он появился только в мае 2014-го, но на золотой ЧМ-2014 не поехал. Изначально немецкие тренеры видели только как страховку на правом фланге обороны и только позднее разглядели в нем крепкого и нужного опорника. Руди до сих пор не стал игроком основы (всего 45 минут в товарищеских матчах-2018), но на ключевой матч со Швецией Йоахим Лев поставил именно его.

    Не получилось.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 24 июня 2018, 00:42

      мужская игра. не балет же

      -1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 июня 2018, 23:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в россии не может быть хорошего футбола здесь даже Бразилия,Германия и Аргентина играют через ж**у

      -8
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