Самый кровавый эпизод ЧМ. Игроку Германии разбили нос

Очень. Много. Крови.

На 25-й минуте матча Германии и Швеции Ола Тойвонен попал по лицу полузащитнику Себастьяну Руди. У игрока открылось кровотечение. Выбежавшие на поле врачи пять минут пытались остановить кровотечение, но Руди не смог продолжить матч, и на 30-й минуте его заменил Илкай Гюндоган.

Себастьяну Руди – 28 лет. Этот сезон он провел в «Баварии», а до этого семь лет играл в «Хоффенхайме». Руди очень долго не замечали в сборной Германии – там он появился только в мае 2014-го, но на золотой ЧМ-2014 не поехал. Изначально немецкие тренеры видели только как страховку на правом фланге обороны и только позднее разглядели в нем крепкого и нужного опорника. Руди до сих пор не стал игроком основы (всего 45 минут в товарищеских матчах-2018), но на ключевой матч со Швецией Йоахим Лев поставил именно его.

Не получилось.