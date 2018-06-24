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    Англия и Бельгия – в плей-офф чемпионата мира

    Сборная Англии в матче 2-го тура группы B обыграла панамцев со счетом 6:1.

    Подопечные Гарета Саутгейта набрали шесть очков и гарантировала себе участие в плей-офф турнира, как и бельгийцы днем ранее.

    Команды встретятся в заключительном матче группы, который состоится 28 июня в Калининграде.

    Напомним, шесть голов «трех львов» в матче на стадионе «Нижний Новгород» – лучший показатель сборной за всю историю участия на международных соревнований. Нападающий Гарри Кейн забил пятый гол на турнире и возглавил гонку бомбардиров.

    Видеозаписи голов англичан и панамцев – в нашем онлайне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 17:03
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:16

      Это было ожидаемо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 июня 2018, 17:42

      Как и ожидалось!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 июня 2018, 17:35

      С чем мы их и поздравляем!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 17:28

      С такими командами было бы вообще смешно,если бы не прошли,у нас хоть Египет с Салахом был...

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