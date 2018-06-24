Англия и Бельгия – в плей-офф чемпионата мира

Сборная Англии в матче 2-го тура группы B обыграла панамцев со счетом 6:1.

Подопечные Гарета Саутгейта набрали шесть очков и гарантировала себе участие в плей-офф турнира, как и бельгийцы днем ранее.

Команды встретятся в заключительном матче группы, который состоится 28 июня в Калининграде.

Напомним, шесть голов «трех львов» в матче на стадионе «Нижний Новгород» – лучший показатель сборной за всю историю участия на международных соревнований. Нападающий Гарри Кейн забил пятый гол на турнире и возглавил гонку бомбардиров.

Видеозаписи голов англичан и панамцев – в нашем онлайне.