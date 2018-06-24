Балой – автор первого в истории гола Панамы на чемпионатах мира. Сборная проиграла 1:6 Англии

Сборная Англии обыграла Панаму со счетом 6:1 в рамках 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

Защитник Джон Стоунс оформил дубль, Джесси Лингард забил один мяч, форвард Гарри Кейн – три. В составе панамцев отличился Филипе Балой.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде.

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