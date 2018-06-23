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    Вела, Чичарито и Лосано выйдут в атаке сборной Мексики на матч с Южной Кореей

    Сборные Южной Кореи и Мексики назвали стартовые составы на матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Южная Корея: Чо, Е. Ли, М. В. Ким, Е. Г. Ким, Чжан, Чу, Ки, Дж. С. Ли, Мун, Сон, Хван.

    Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайун, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Чичарито, Лосано.

    Поединок пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ФИФА

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    23.06.2018 17:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 18:19

      давай Мексика, покажи такой же искрометный футбол как против немцев!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 июня 2018, 17:45

      всем сердцем за Мексику!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 июня 2018, 17:43

      вперед Текила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 17:31

      Без вариантов Мексика

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 23 июня 2018, 17:26

      Надо закрепить лидерство!

      2
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