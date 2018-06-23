Вела, Чичарито и Лосано выйдут в атаке сборной Мексики на матч с Южной Кореей

Сборные Южной Кореи и Мексики назвали стартовые составы на матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Южная Корея: Чо, Е. Ли, М. В. Ким, Е. Г. Ким, Чжан, Чу, Ки, Дж. С. Ли, Мун, Сон, Хван.

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайун, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Чичарито, Лосано.

Поединок пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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