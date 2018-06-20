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    Червиченко – о победе России над Египтом: «Да тут культурными словами и не скажешь. Обалдеть просто!»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко на примере работы Станислава Черчесова можно сказать, что в России есть доморощенные специалисты, способные решать задачи.

    «Да тут культурными словами и не скажешь. Обалдеть просто! Утром у меня было ощущение, что выиграть все-таки можем. Во-первых, команда получила очень положительный заряд после разгромной победы над Саудовской Аравией, которая вселила уверенность в футболистов. Кроме того, Салах, конечно, хорош, но он был травмирован, и сегодня было видно, как он до конца не идет в стыки и единоборства, хотя он все равно был очень опасен. Ну и без везения не обошлось, вспоминая первый гол. И, конечно, очень грамотная работа Станислава Черчесова. Мы видим, что не обязательно платить Хиддинкам по 6-8 миллионов, у нас есть доморощенные специалисты, способные решать задачи.

    Правда, я не пойму, зачем тренер вновь выпустил Смолова. Уже во второй раз при нем на поле у сборной России ломается игра. До выхода Смолова играли практически идеально, а потом появился один пешеход. К счастью, испортить плоды работы команды он не смог.

    Лучшим, на мой взгляд, в этой игре был Игнашевич. Человек возрастной, но так выстроил игру обороны. Показательный момент был под занавес встречи, когда Кутепов в спартаковском стиле вместо выноса подальше начал сбрасывать мяч аккуратно, и в итоге несколько раз сбросил его Салаху, и Игнашевич тут же молодому парню напихал так, как и должен пихать старожил. Сергей был настоящим капитаном команды по духу. И то, что его в концовке все-таки пригласили в команду, очень правильный шаг тренера сборной.

    На мой взгляд, хорошо, что ждешь чего-то нехорошего, а случается все ровно наоборот, и благодаря этому переполняют эмоции. А не так, как мы последние лет 20 чего-то ждали, и в итоге получали хрен. Сегодня все случилось наоборот. А Черчесов доказал, что из российских специалистов, работавших со сборной, он, получается, лучший», – считает Червиченко.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Rusfootball.info

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    20.06.2018 08:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:58

      Не хватало еще здесь этого горе-специалиста.

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 июня 2018, 12:30

      Так выстроил оборону против одного Салаха, только-только восстановившегося после травмы, что просто аххххх))))))))))))))))))) При этом привезли 1 пенальти и еще 1 очень и очень опасный момент.
      Судите по обороне хотя бы по игре с Уругваем.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июня 2018, 12:29

      Народ, кто с Ростова, утопите этого бегемота в вашей пойме или скормите мошкам.
      Достал этот светоч мира, что здесь, что на соккере..

      5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 июня 2018, 10:54

      Ну вот и Червиченко поменял свое мнение о Черчесове, а ведь еще несколько дней назад говорил только плохое! ,Ну человеку свойственно ошибаться!

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 20 июня 2018, 10:12

      Может к Смолову Лопырева вернулась? Он сейчас играет так же, как тогда, когда жил с ней...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 июня 2018, 10:08

      Червиченко плюсик заработал. А Смолова правильно выпустили, игрок должен быть в тонусе. Да и Дзюба до забитого автогола египтянина особо не впечатлял, но именно его заслуга в этом первом голе, не окажи он давление на защитника. Но всё-же герой матча это Чернышов, с первых минут включил такую мощь и по-сути взял игру на себя, первые опасные моменты у ворот египтян были именно с его участием. Им бы с Головиным сто процентное понимание и они шороху бы наводили ещё больше.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 июня 2018, 10:06

      Столько на черчесова выливали критики.. Теперь хвалят. Какой космос может быть в матчах с саудовцами и Египтом.выиграли там где и должны были, особенно учитывая хозяйский статус.. Будет матч с уругваем и 1/8 ,и там будет виден реальный уровень сборной.. Для выводов рано еще...

      4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 июня 2018, 09:22

      а не так давно наверно и сам Саламыча грязью поливал за не вызов Денисова)) про Хиддинка все таки неудачный пример все таки бронза на евро поживем увидем а то у нас сегодня хвалят герой завтра проиграет все физрук и кто его взял если сухо по факту то Саламыч задачу выполнил из группы вышли до Саламыча это не кто не делал значит есть результат и не такой уж он физрук вспоминается история с динамо

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      Рейтинг: +3282

      woyser > anri1703 20 июня 2018, 10:13

      Не наверно а поливал. Все поливали. И после 1/8 будут поливать.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > woyser 23 июня 2018, 20:51

      если быть реалистами то и 1/8 тоже успех все таки мы не бразильцы впервые вышли туда но я смотрел как мороко португалов жали нашим по силам их пройти если на португалов выйдем

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:56

      а разве обалдеть не культурные слова ? )) Офигеть еще можно )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 08:30

      Себя принижать не надо, но и возносить высоко тоже. Закон всемирного тяготения ещё никто не отменял. Повторюсь, что приятная неожиданность лучше, чем ожидание неприятности. И спасибо за это всей нашей сборной. От эйфории до депрессии как и обратно дорога короткая...

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