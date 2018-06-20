Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о победе России над Египтом: «Да тут культурными словами и не скажешь. Обалдеть просто!»

Червиченко – о победе России над Египтом: «Да тут культурными словами и не скажешь. Обалдеть просто!»

20 июня 2018, 08:08
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко на примере работы Станислава Черчесова можно сказать, что в России есть доморощенные специалисты, способные решать задачи.

«Да тут культурными словами и не скажешь. Обалдеть просто! Утром у меня было ощущение, что выиграть все-таки можем. Во-первых, команда получила очень положительный заряд после разгромной победы над Саудовской Аравией, которая вселила уверенность в футболистов. Кроме того, Салах, конечно, хорош, но он был травмирован, и сегодня было видно, как он до конца не идет в стыки и единоборства, хотя он все равно был очень опасен. Ну и без везения не обошлось, вспоминая первый гол. И, конечно, очень грамотная работа Станислава Черчесова. Мы видим, что не обязательно платить Хиддинкам по 6-8 миллионов, у нас есть доморощенные специалисты, способные решать задачи.

Правда, я не пойму, зачем тренер вновь выпустил Смолова. Уже во второй раз при нем на поле у сборной России ломается игра. До выхода Смолова играли практически идеально, а потом появился один пешеход. К счастью, испортить плоды работы команды он не смог.

Лучшим, на мой взгляд, в этой игре был Игнашевич. Человек возрастной, но так выстроил игру обороны. Показательный момент был под занавес встречи, когда Кутепов в спартаковском стиле вместо выноса подальше начал сбрасывать мяч аккуратно, и в итоге несколько раз сбросил его Салаху, и Игнашевич тут же молодому парню напихал так, как и должен пихать старожил. Сергей был настоящим капитаном команды по духу. И то, что его в концовке все-таки пригласили в команду, очень правильный шаг тренера сборной.

На мой взгляд, хорошо, что ждешь чего-то нехорошего, а случается все ровно наоборот, и благодаря этому переполняют эмоции. А не так, как мы последние лет 20 чего-то ждали, и в итоге получали хрен. Сегодня все случилось наоборот. А Черчесов доказал, что из российских специалистов, работавших со сборной, он, получается, лучший», – считает Червиченко.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Смолов Федор Кутепов Илья Салах Мохамед Хиддинк Гус Черчесов Станислав Червиченко Андрей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1529472402
Ну, в выражения можно не стесняться!.. Слишком много на сборную всего вылили, так что теперь нелишне будет плеснуть позитива!!..)) Федя не в струе и уже давно... Ставить его и ждать, когда он вдруг выстрелит - чревато и опасно...
Ответить
Рубик Докоян
1529472615
Себя принижать не надо, но и возносить высоко тоже. Закон всемирного тяготения ещё никто не отменял. Повторюсь, что приятная неожиданность лучше, чем ожидание неприятности. И спасибо за это всей нашей сборной. От эйфории до депрессии как и обратно дорога короткая...
Ответить
Тибер
1529474177
а разве обалдеть не культурные слова ? )) Офигеть еще можно )))
Ответить
anri1703
1529475726
а не так давно наверно и сам Саламыча грязью поливал за не вызов Денисова)) про Хиддинка все таки неудачный пример все таки бронза на евро поживем увидем а то у нас сегодня хвалят герой завтра проиграет все физрук и кто его взял если сухо по факту то Саламыч задачу выполнил из группы вышли до Саламыча это не кто не делал значит есть результат и не такой уж он физрук вспоминается история с динамо
Ответить
mihail200606
1529478399
Столько на черчесова выливали критики.. Теперь хвалят. Какой космос может быть в матчах с саудовцами и Египтом.выиграли там где и должны были, особенно учитывая хозяйский статус.. Будет матч с уругваем и 1/8 ,и там будет виден реальный уровень сборной.. Для выводов рано еще...
Ответить
woyser
1529478490
Червиченко плюсик заработал. А Смолова правильно выпустили, игрок должен быть в тонусе. Да и Дзюба до забитого автогола египтянина особо не впечатлял, но именно его заслуга в этом первом голе, не окажи он давление на защитника. Но всё-же герой матча это Чернышов, с первых минут включил такую мощь и по-сути взял игру на себя, первые опасные моменты у ворот египтян были именно с его участием. Им бы с Головиным сто процентное понимание и они шороху бы наводили ещё больше.
Ответить
Опорник84
1529481279
Ну вот и Червиченко поменял свое мнение о Черчесове, а ведь еще несколько дней назад говорил только плохое! ,Ну человеку свойственно ошибаться!
Ответить
Мары
1529486945
Народ, кто с Ростова, утопите этого бегемота в вашей пойме или скормите мошкам. Достал этот светоч мира, что здесь, что на соккере..
Ответить
neveldomha
1529487016
Так выстроил оборону против одного Салаха, только-только восстановившегося после травмы, что просто аххххх))))))))))))))))))) При этом привезли 1 пенальти и еще 1 очень и очень опасный момент. Судите по обороне хотя бы по игре с Уругваем.
Ответить
zigbert
1529495891
Не хватало еще здесь этого горе-специалиста.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
1
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+