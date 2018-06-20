Червиченко – о победе России над Египтом: «Да тут культурными словами и не скажешь. Обалдеть просто!»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко на примере работы Станислава Черчесова можно сказать, что в России есть доморощенные специалисты, способные решать задачи.

«Да тут культурными словами и не скажешь. Обалдеть просто! Утром у меня было ощущение, что выиграть все-таки можем. Во-первых, команда получила очень положительный заряд после разгромной победы над Саудовской Аравией, которая вселила уверенность в футболистов. Кроме того, Салах, конечно, хорош, но он был травмирован, и сегодня было видно, как он до конца не идет в стыки и единоборства, хотя он все равно был очень опасен. Ну и без везения не обошлось, вспоминая первый гол. И, конечно, очень грамотная работа Станислава Черчесова. Мы видим, что не обязательно платить Хиддинкам по 6-8 миллионов, у нас есть доморощенные специалисты, способные решать задачи.

Правда, я не пойму, зачем тренер вновь выпустил Смолова. Уже во второй раз при нем на поле у сборной России ломается игра. До выхода Смолова играли практически идеально, а потом появился один пешеход. К счастью, испортить плоды работы команды он не смог.

Лучшим, на мой взгляд, в этой игре был Игнашевич. Человек возрастной, но так выстроил игру обороны. Показательный момент был под занавес встречи, когда Кутепов в спартаковском стиле вместо выноса подальше начал сбрасывать мяч аккуратно, и в итоге несколько раз сбросил его Салаху, и Игнашевич тут же молодому парню напихал так, как и должен пихать старожил. Сергей был настоящим капитаном команды по духу. И то, что его в концовке все-таки пригласили в команду, очень правильный шаг тренера сборной.

На мой взгляд, хорошо, что ждешь чего-то нехорошего, а случается все ровно наоборот, и благодаря этому переполняют эмоции. А не так, как мы последние лет 20 чего-то ждали, и в итоге получали хрен. Сегодня все случилось наоборот. А Черчесов доказал, что из российских специалистов, работавших со сборной, он, получается, лучший», – считает Червиченко.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре