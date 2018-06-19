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  • Лунев: «Возможно, если бы зрители в «Лужниках» вели себя громче, мы сыграли бы еще лучше»

Лунев: «Возможно, если бы зрители в «Лужниках» вели себя громче, мы сыграли бы еще лучше»

19 июня 2018, 08:07
6

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассчитывает на поддержку зрителей в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Египтом на «Санкт-Петербург Арене».

«Атмосфера в коллективе после победы спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше.

Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера, которая добавит нам сил. В «Лужниках» на матче с Саудовской Аравией она тоже была хорошей, но хотелось бы большего.

Моментами можно было и вовсе уловить тишину, что удивительно для такого турнира, как чемпионат мира. Возможно, если бы зрители вели себя немного громче, мы сыграли бы еще лучше», – считает Лунев.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Египет Лунев Андрей
Комментарии (6)
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dyema
1529388790
ПОДДЕРЖКА БУДЕТ, ГЛАВНОЕ ЧТО-БЫ ВЫЛОЖИЛИСЬ ПО-ПОЛНОЙ И ДАЖЕ СВЕРХ ТОГО!!!
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ВикторВВ
1529391405
Ну правда, не в обиду «нам» болельщикам нашей сборной и клубов, мы так, как «их» болелы, не умеем поддерживать свои команды на стадионах!


Нет песен, а кричалки не создают атмосферы болеющего стадиона!
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val-berezko
1529394422
Сыграли как вам дали.Всю жизнь играете при российских болельщиках. У нас больше внутри.Так можно дойти до разговора--проиграли потому что за нас плохо болели. Каждому свое- ваше дело играть(как можете),наше дело болеть(как можем).
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Опорник84
1529399047
Во оно что Михалыч! Пары мячей ну точно не хватило!
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belarus-gomel
1529399647
а Лунёв - это кто??? и почему он говорит о себе "мы"??? и с кем он в Лужниках играл???
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zigbert
1529480304
Все гораздо проще. Кто то приходит по болеть за свою команду ,а кто то просто посмотреть.
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