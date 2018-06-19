Лунев: «Возможно, если бы зрители в «Лужниках» вели себя громче, мы сыграли бы еще лучше»

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассчитывает на поддержку зрителей в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Египтом на «Санкт-Петербург Арене».

«Атмосфера в коллективе после победы спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше.

Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера, которая добавит нам сил. В «Лужниках» на матче с Саудовской Аравией она тоже была хорошей, но хотелось бы большего.

Моментами можно было и вовсе уловить тишину, что удивительно для такого турнира, как чемпионат мира. Возможно, если бы зрители вели себя немного громче, мы сыграли бы еще лучше», – считает Лунев.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.