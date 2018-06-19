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    Лунев: «Возможно, если бы зрители в «Лужниках» вели себя громче, мы сыграли бы еще лучше»

    Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассчитывает на поддержку зрителей в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Египтом на «Санкт-Петербург Арене».

    «Атмосфера в коллективе после победы спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше.

    Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера, которая добавит нам сил. В «Лужниках» на матче с Саудовской Аравией она тоже была хорошей, но хотелось бы большего.

    Моментами можно было и вовсе уловить тишину, что удивительно для такого турнира, как чемпионат мира. Возможно, если бы зрители вели себя немного громче, мы сыграли бы еще лучше», – считает Лунев.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    19.06.2018 08:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:38

      Все гораздо проще. Кто то приходит по болеть за свою команду ,а кто то просто посмотреть.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 19 июня 2018, 12:14

      а Лунёв - это кто???

      и почему он говорит о себе "мы"??? и с кем он в Лужниках играл???

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 июня 2018, 12:04

      Во оно что Михалыч! Пары мячей ну точно не хватило!

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июня 2018, 10:47

      Сыграли как вам дали.Всю жизнь играете при российских болельщиках. У нас больше внутри.Так можно дойти до разговора--проиграли потому что за нас плохо болели. Каждому свое- ваше дело играть(как можете),наше дело болеть(как можем).

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 19 июня 2018, 09:56

      Ну правда, не в обиду «нам» болельщикам нашей сборной и клубов, мы так, как «их» болелы, не умеем поддерживать свои команды на стадионах!



      Нет песен, а кричалки не создают атмосферы болеющего стадиона!

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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 июня 2018, 09:13

      ПОДДЕРЖКА БУДЕТ, ГЛАВНОЕ ЧТО-БЫ ВЫЛОЖИЛИСЬ ПО-ПОЛНОЙ И ДАЖЕ СВЕРХ ТОГО!!!

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