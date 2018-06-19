Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах сборной России на выход в плей-офф ЧМ.

– Перед турниром вы дали предсказания, какие команды выйдут из своих групп…

– Это были шуточные предсказания. Конечно, я говорил серьезно, но иногда намеренно добавлял перчинки в своих прогнозы.

– Для группы A вы предсказывали выход в плей-офф России и Уругвая…

– И они почти там. России нужна ничья с Египтом — и дело в шляпе. Возможно, будет 2:2.

Матч Россия – Египет пройдет сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени.

Моуринью: «Россия дойдет до 1/8 финала ЧМ и вылетит от Испании»