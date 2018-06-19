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  • Моуринью: «Россия почти в плей-офф. Нужна ничья с Египтом – и дело в шляпе»

Моуринью: «Россия почти в плей-офф. Нужна ничья с Египтом – и дело в шляпе»

19 июня 2018, 01:54
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах сборной России на выход в плей-офф ЧМ.

– Перед турниром вы дали предсказания, какие команды выйдут из своих групп…

– Это были шуточные предсказания. Конечно, я говорил серьезно, но иногда намеренно добавлял перчинки в своих прогнозы.

– Для группы A вы предсказывали выход в плей-офф России и Уругвая…

– И они почти там. России нужна ничья с Египтом — и дело в шляпе. Возможно, будет 2:2.

Матч Россия – Египет пройдет сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени.

Моуринью: «Россия дойдет до 1/8 финала ЧМ и вылетит от Испании»

Источник: RT
Чемпионат мира Египет Россия Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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ribavadim
1529374239
Но только стоит надеть не ту шляпу....?
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Krossmen73
1529374788
Всё в руках нашей сборной.Стоит надеяться что парни серьёзно подойдут к матчу с Египтом и возьмут своё.Жозе обычно не ошибается.Его мнение дорогого стоит!Ждём победы!
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cska-62
1529377266
В предвкушении матча сборной России со сборной Египта вспоминаем фильм нашего детства «Волшебная лампа Аладдина» (1966) и повторяем, как заклинание: «Только бы не коза, только бы не коза! Только бы не Салах, только бы не Салах!». Фрагмент: https://www.youtube.com/watch?v=Dswv5pU39E0 Полная версия фильма: https://www.youtube.com/watch?v=XJXUChhGxUk
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3ton
1529379294
Так и в Польше думали ))
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yorgenbarenz
1529384077
Жозе о нижней шляпе? ))Тогда это к португальцам .Они,особенно Рональдо,разбираются в вопросе....
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bset
1529385163
Ага, ничья. А потом Египет выигрывает у Саудовской Аравии 6:0 и будет нам шляпа. Побеждать надо.
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OfaZavr
1529394568
ждем конечно только победы, а при ничьей могут возникнуть сложности с выходом.
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zigbert
1529478970
Хорошо бы выйти на Португалию, но все так запутано.
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