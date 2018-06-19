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    Моуринью: «Россия почти в плей-офф. Нужна ничья с Египтом – и дело в шляпе»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах сборной России на выход в плей-офф ЧМ.

    – Перед турниром вы дали предсказания, какие команды выйдут из своих групп…

    – Это были шуточные предсказания. Конечно, я говорил серьезно, но иногда намеренно добавлял перчинки в своих прогнозы.

    – Для группы A вы предсказывали выход в плей-офф России и Уругвая…

    – И они почти там. России нужна ничья с Египтом — и дело в шляпе. Возможно, будет 2:2.

    Матч Россия – Египет пройдет сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Моуринью: «Россия дойдет до 1/8 финала ЧМ и вылетит от Испании»

    Источник: RT

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    19.06.2018 01:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:16

      Хорошо бы выйти на Португалию, но все так запутано.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 10:49

      ждем конечно только победы, а при ничьей могут возникнуть сложности с выходом.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2018, 08:12

      Ага, ничья. А потом Египет выигрывает у Саудовской Аравии 6:0 и будет нам шляпа. Побеждать надо.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 07:54

      Жозе о нижней шляпе? ))Тогда это к португальцам .Они,особенно Рональдо,разбираются в вопросе....

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 19 июня 2018, 06:34

      Так и в Польше думали ))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 июня 2018, 06:01

      В предвкушении матча сборной России со сборной Египта вспоминаем фильм нашего детства «Волшебная лампа Аладдина» (1966) и повторяем, как заклинание:
      «Только бы не коза, только бы не коза! Только бы не Салах, только бы не Салах!».
      Фрагмент:
      https://www.youtube.com/watch?v=Dswv5pU39E0
      Полная версия фильма:
      https://www.youtube.com/watch?v=XJXUChhGxUk

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 июня 2018, 05:19

      Всё в руках нашей сборной.Стоит надеяться что парни серьёзно подойдут к матчу с Египтом и возьмут своё.Жозе обычно не ошибается.Его мнение дорогого стоит!Ждём победы!

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 июня 2018, 05:10

      Но только стоит надеть не ту шляпу....?

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