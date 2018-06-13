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    Моуринью: «Россия дойдет до 1/8 финала ЧМ и вылетит от Испании»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал прогноз на матчи 1/8 и 1/4 финалов чемпионата мира.

    «Испания против России. Думаю, России не повезло с жребием. Испания – фантастическая команда», – сказал Моуринью.

    По прогнозу португальского тренера сборная России вылетит на стадии 1/8 финала от Испании. В полуфинале сыграют пары ПортугалияБразилия и АргентинаГермания.

    Моуринью: «Россия выйдет из группы со второго места»

    Источник: RT

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    13.06.2018 02:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 11:32

      сначала бы хоть из группы выползти, а то в это и то большие сомнения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 10:39

      Сто процентов так и будет"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 июня 2018, 09:10

      И это в лучшем случае!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:04

      Здесь Моуринью прав В 18 ,попадаем скорей всего на Испанию. С другой стороны относительно повезло с группой.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 июня 2018, 08:39

      Есть малюсеньккий шанс что в случае выхода в 1/8 мы попадём на Иран,обыграем его и пройдём в 1/4!Каково!?

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Gullit 76 13 июня 2018, 08:55

      дастиш фантастиш! тебе бы романы писать

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Garrincha58 13 июня 2018, 09:15

      Пока только рассказы с очерками получаются,но после эпической игры нашей сборной была не была замахнусь на роман.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 08:30

      Моуриньо-большой спец. Будем надеяться!

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 13 июня 2018, 07:31

      Кругом одни оракулы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 13 июня 2018, 06:58

      Точно такую картинку я вчера зарисовал у себя, но беда в том что все мои прогнозы сбываются на только 30%. Может быть в этот раз?

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 13 июня 2018, 06:40

      Ага, Португалия Францию пройдет, ну ну)

      3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 июня 2018, 06:30

      Фантастическая Испания не дойдёт до полуфинала?

      2
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