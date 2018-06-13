Моуринью: «Россия дойдет до 1/8 финала ЧМ и вылетит от Испании»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал прогноз на матчи 1/8 и 1/4 финалов чемпионата мира.

«Испания против России. Думаю, России не повезло с жребием. Испания – фантастическая команда», – сказал Моуринью.

По прогнозу португальского тренера сборная России вылетит на стадии 1/8 финала от Испании. В полуфинале сыграют пары Португалия – Бразилия и Аргентина – Германия.

Моуринью: «Россия выйдет из группы со второго места»