Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Черышев: «Перед игрой с саудовцами сказал сыну: «Просто получай удовольствие»

    Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий рассказал, какие советы он давал сыну перед первым матчем чемпионата мира-2018 против сборной Саудовской Аравии (5:0). Хавбек оформил дубль.

    «Денис за несколько часов до матча рассказал, какой ажиотаж, как все вокруг красочно, какой праздник. И добавил: «Пап, для меня сейчас главное – что я нахожусь здесь. В прошлый раз тренировался, но не был участником. А сейчас я в этом участвую!»

    Я ему ответил: «Ты должен получить массу удовольствия. Поэтому, когда будешь выходить на поле – без всяких нервов! Просто получай огромное удовольствие от самой игры!» И думаю, что у него это получилось», – сказал Черышев.

    Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

    Черышев прошел через ад. Все не зря

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2018 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:16

      Удовольствие получил не только он но и все болельщики.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 12:33

      правильно. и в матчах с Египтом и Уругваем нужно просто получать удовольствие, тогда снова все получиться!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -37

      kaop77 16 июня 2018, 12:24

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 июня 2018, 11:51

      Рассчитываем, что с фараонами Черышев продолжит показывать класс!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11