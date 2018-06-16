Дмитрий Черышев: «Перед игрой с саудовцами сказал сыну: «Просто получай удовольствие»

Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий рассказал, какие советы он давал сыну перед первым матчем чемпионата мира-2018 против сборной Саудовской Аравии (5:0). Хавбек оформил дубль.

«Денис за несколько часов до матча рассказал, какой ажиотаж, как все вокруг красочно, какой праздник. И добавил: «Пап, для меня сейчас главное – что я нахожусь здесь. В прошлый раз тренировался, но не был участником. А сейчас я в этом участвую!»

Я ему ответил: «Ты должен получить массу удовольствия. Поэтому, когда будешь выходить на поле – без всяких нервов! Просто получай огромное удовольствие от самой игры!» И думаю, что у него это получилось», – сказал Черышев.

Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

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