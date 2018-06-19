Черышев прошел через ад. Все не зря

Путь до героя страны в историческом матче.

В начале десятилетия мы все знали, что в молодежной команде «Реала» есть россиянин – сын известного форварда «Динамо» Дмитрия Черышева. Денис успешно играл и за российскую молодежку, а в 2012-м дебютировал в главной команде, причем в матче со сборной США, как и его отец 20 лет назад. В том же году Черышев-младший сыграл тайм за основу «Реала» в товарищеской игре. Мы приготовились: у нас в сборной скоро будет суперфутболист из самого «Реала».

Через пару лет Черышев был в составе «Севильи», которая выиграла Лигу Европы. Мы ждали этого парня на ЧМ-2014, где при Фабио Капелло и заметно ослабшем составе у нас была надежда на кого-то взрывного, техничного и непохожего на типичного игрока сникшей после отъезда звезд РФПЛ. Но весь сезон испортился из-за травм – Денис болел, выздоравливал, снова сваливался с повреждениями и так и не смог восстановиться к ЧМ. Он поехал в Бразилию, но в заявку не попал. Мы ничего не дали тому чемпионату, стали там самой серой командой и бесславно вылетели.

Судьба, словно извиняясь, пыталась вернуть долг в следующем сезоне – Денис всерьез боролся с Криштиану, Месси и Бэйлом за лидерство по количеству ассистов в Примере и обгонял по ним Неймара, Хави и Крооса, восхищая фанатов «Вильярреала». Он практически регулярно играл в деградирующей сборной России при Капелло, внося хоть какое-то атакующее разнообразие. Но итальянца убрали, а при Слуцком Черышев вышел на 20 минут в отвратительной игре против Хорватии (1:3).

И забыл о сборной почти на три года.

Мечты о лидере сборной европейского уровня мы снова оставили – Черышев здорово начал в «Валенсии», получил травму бедра, восстановился, словил рецидив и не попал на Евро-2016. А еще была глупость с голом в Кубке за «Реал», где Черышев не имел права играть – в итоге клуб вообще выгнали из розыгрыша, похоронив на этом вообще все шансы Дениса в родном клубе. Казалось, это никогда не закончится. Игрок с бешеным потенциалом, европейским воспитанием, скромным и жизнерадостным характером – вот же он, новый герой сборной для фанатов, которые устали от всех этих кальянов, шампанского, гигантских зарплат и черепашьего темпа. Но каждый раз мимо.

Оказалось, надо было просто ждать дальше.

Два последних сезона Черышев провел за «Вильярреал» нерегулярно, и все это из-за бесконечных травм. В сборную он не вызывался. «У самого Дениса шикарный настрой, огромное желание вернуться. И, конечно, принять участие в чемпионате мира», – сказал прошлым летом его отец. В настрой мы верили, в желание – тем более, в реальность возвращения – лишь отчасти. «Стас следит за Денисом», – добавлял Дмитрий. Ему просто нужно было играть. Доигрался до заветного места в списке 23-х. Добавил живости атаке в ужасной игре против Австрии. Поехал на родной ЧМ-2018. И все-таки переступил эту черту кошмарных неудач.

Головин здорово догнал, Зобнин отлично отдал, и завершение Дениса во второй голевой атаке было филигранным, разорвав все твиттеры мира. Четвертый гол России – вообще нечто совершенно выдающееся, сумасшедшее, нереальное. Наверное, меньше всего от него удивился сам Черышев со школой сотни матчей в лиге лучших индивидуальностей, где такое умеют делать те самые Криштиану, Месси и Бэйл.

Бесконечные травмы, пролеты мимо ЧМ и Евро, слив «Реала» из Кубка из-за его фамилии – все это когда-то должно было компенсироваться. И не одним удачным сезоном в «Вильярреале». А чем-то мощным, феерическим, взрывным и разрывающим историю. Лучший повод – старт домашнего чемпионата мира с дико критикуемой за безликость командой. Черышев ворвался в эту токсичную среду и все изменил.

Наша та самая мечта о герое наконец-то исполнилась.

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