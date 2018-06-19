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    Черышев прошел через ад. Все не зря


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    Голосов: 9
    19.06.2018 21:00
    Путь до героя страны в историческом матче.

    В начале десятилетия мы все знали, что в молодежной команде «Реала» есть россиянин – сын известного форварда «Динамо» Дмитрия Черышева. Денис успешно играл и за российскую молодежку, а в 2012-м дебютировал в главной команде, причем в матче со сборной США, как и его отец 20 лет назад. В том же году Черышев-младший сыграл тайм за основу «Реала» в товарищеской игре. Мы приготовились: у нас в сборной скоро будет суперфутболист из самого «Реала».

    Через пару лет Черышев был в составе «Севильи», которая выиграла Лигу Европы. Мы ждали этого парня на ЧМ-2014, где при Фабио Капелло и заметно ослабшем составе у нас была надежда на кого-то взрывного, техничного и непохожего на типичного игрока сникшей после отъезда звезд РФПЛ. Но весь сезон испортился из-за травм – Денис болел, выздоравливал, снова сваливался с повреждениями и так и не смог восстановиться к ЧМ. Он поехал в Бразилию, но в заявку не попал. Мы ничего не дали тому чемпионату, стали там самой серой командой и бесславно вылетели.

    Судьба, словно извиняясь, пыталась вернуть долг в следующем сезоне – Денис всерьез боролся с Криштиану, Месси и Бэйлом за лидерство по количеству ассистов в Примере и обгонял по ним Неймара, Хави и Крооса, восхищая фанатов «Вильярреала». Он практически регулярно играл в деградирующей сборной России при Капелло, внося хоть какое-то атакующее разнообразие. Но итальянца убрали, а при Слуцком Черышев вышел на 20 минут в отвратительной игре против Хорватии (1:3).

    И забыл о сборной почти на три года.

    Мечты о лидере сборной европейского уровня мы снова оставили – Черышев здорово начал в «Валенсии», получил травму бедра, восстановился, словил рецидив и не попал на Евро-2016. А еще была глупость с голом в Кубке за «Реал», где Черышев не имел права играть – в итоге клуб вообще выгнали из розыгрыша, похоронив на этом вообще все шансы Дениса в родном клубе. Казалось, это никогда не закончится. Игрок с бешеным потенциалом, европейским воспитанием, скромным и жизнерадостным характером – вот же он, новый герой сборной для фанатов, которые устали от всех этих кальянов, шампанского, гигантских зарплат и черепашьего темпа. Но каждый раз мимо.

    Оказалось, надо было просто ждать дальше.

    Два последних сезона Черышев провел за «Вильярреал» нерегулярно, и все это из-за бесконечных травм. В сборную он не вызывался. «У самого Дениса шикарный настрой, огромное желание вернуться. И, конечно, принять участие в чемпионате мира», – сказал прошлым летом его отец. В настрой мы верили, в желание – тем более, в реальность возвращения – лишь отчасти. «Стас следит за Денисом», – добавлял Дмитрий. Ему просто нужно было играть. Доигрался до заветного места в списке 23-х. Добавил живости атаке в ужасной игре против Австрии. Поехал на родной ЧМ-2018. И все-таки переступил эту черту кошмарных неудач.

    Головин здорово догнал, Зобнин отлично отдал, и завершение Дениса во второй голевой атаке было филигранным, разорвав все твиттеры мира. Четвертый гол России – вообще нечто совершенно выдающееся, сумасшедшее, нереальное. Наверное, меньше всего от него удивился сам Черышев со школой сотни матчей в лиге лучших индивидуальностей, где такое умеют делать те самые Криштиану, Месси и Бэйл.

    Бесконечные травмы, пролеты мимо ЧМ и Евро, слив «Реала» из Кубка из-за его фамилии – все это когда-то должно было компенсироваться. И не одним удачным сезоном в «Вильярреале». А чем-то мощным, феерическим, взрывным и разрывающим историю. Лучший повод – старт домашнего чемпионата мира с дико критикуемой за безликость командой. Черышев ворвался в эту токсичную среду и все изменил.

    Наша та самая мечта о герое наконец-то исполнилась.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Marca
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:53

      Огонь прошел ) дальше вода ))

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 20 июня 2018, 08:09

      молодец...успехов...так держать

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 июня 2018, 00:38

      Жалко если Дзагоев больше не сыграет, а Головин и Черышев молодцы. Так держать парни!

      2
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 16 июня 2018, 10:42

      Ничего особово он непоказал,может чуть выделялся на тусклом фоне других.Головин получше был

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 15 июня 2018, 17:51

      Моё личное мнение ,зачем такие футболисты -патриоты с двойным гражданством Черышев Денис, Испания , Фернандес Марио Бразилия

      -1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 15 июня 2018, 17:06

      Это правда круто. Только радость за парня!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 июня 2018, 00:34

      жаль что ты кусок дерьма !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 июня 2018, 13:03

      так по существу то от тебя ничего путного и нету дичь !

      -1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 15 июня 2018, 15:36

      Тащи команду вперед Черышев! У тебя опыт игры в Испании. Покажи им класс! ))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 12:08

      Победа фееричная и достойна всех эпитетов, которыми её награждают.Но давайте всё таки помнить, что это Саудовская Аравия, которая занимает последнее место из всех команд нынешнего ЧМ.Ответ кто мы есть, даст матч с Египтянами и полностью ответит на все вопросы , матч с Уругваем.

      3
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 15 июня 2018, 10:58

      Отличные голы вчера забил

      3
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      Рейтинг: +223

      niko5 15 июня 2018, 10:54

      Хватит ам возводить посредственных игроков до богов!Из Феди сделали комментаторы бога,он и ходит как индюк по полю!!!Выйдут из группы-вот тогда хвалите!!Мы это уже проходили,когда 4:1 выиграли и где потом были?

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