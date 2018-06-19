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Главный судья:
Нестор Питана (Корпус, Мисьонес)
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Россия - Саудовская Аравия

14.06.2018, Четверг, 18:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: Первый канал Чемпионат мира, 1 тур Россия - Саудовская Аравия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. Россия 3 2 0 1 8:4 +4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2:7 -5 3
4. Египет 3 0 0 3 2:6 -4 0
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    Рейтинг: +101

    Dmitriy.Rosso 14 июня 2018, 21:00

    Ну что где критики-нытики?)) че там по усам?))) Только Россия, и только победа)) Красавцы)) Черчесов красавец)) Вот это мотивация

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    Рейтинг: +4486

    Snek 14 июня 2018, 20:16

    АХ*ЕТЬ! У меня нет слов....
    Головин просто монстр!
    Я такую сборную России видел лет 10 назад последний раз!

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    Рейтинг: +523

    Грыззь 14 июня 2018, 20:01

    С победой, Россия!

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 14 июня 2018, 20:00

    теперь будут у нас нефть покупать!))

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 июня 2018, 19:58

    вся страна в шоке!!! но как приятно!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 14 июня 2018, 19:57

    Присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    2
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    Рейтинг: +523

    Грыззь 14 июня 2018, 19:56

    Ай, спасибо!

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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 14 июня 2018, 19:56

    всех с первой победой!!!!! молодцы!!!!

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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 14 июня 2018, 19:55

    Красавцы!

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 14 июня 2018, 19:55

    я в экстазе!!!! Но до следущей игры....

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