Россия - Саудовская Аравия

Ну что где критики-нытики?)) че там по усам?))) Только Россия, и только победа)) Красавцы)) Черчесов красавец)) Вот это мотивация
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5:0
|+5
|9
|2.
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8:4
|+4
|6
|3.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|-5
|3
|4.
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2:6
|-4
|0
Ну что где критики-нытики?)) че там по усам?))) Только Россия, и только победа)) Красавцы)) Черчесов красавец)) Вот это мотивация
С победой, Россия!
теперь будут у нас нефть покупать!))
вся страна в шоке!!! но как приятно!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ай, спасибо!
всех с первой победой!!!!! молодцы!!!!
Красавцы!