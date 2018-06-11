Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич поделился мнением о тренировочной базе команды. Команда базируется под Санкт-Петербургом.

«Санкт-Петербург мы почти не видели, почти сразу поехали на базу в Рощино. Первые впечатления отличные. Сама база – шикарное место, поле выглядит хорошо, но мы еще не успели потренироваться на нем. Думаю, Петербург – замечательный город.

Важно начать чемпионат хорошо, а дальше будем просто двигаться шаг за шагом. Считаю самым сильным соперников в группе Аргентину. Хотя Исландия тоже очень хороша, как все знают», – сказал Пиварич.

Сборная Хорватии провела первую тренировку в России. В ней участвовали дети