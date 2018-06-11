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    Защитник Хорватии: «Наша база – шикарное место. Думаю, Петербург – замечательный город»

    Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич поделился мнением о тренировочной базе команды. Команда базируется под Санкт-Петербургом.

    «Санкт-Петербург мы почти не видели, почти сразу поехали на базу в Рощино. Первые впечатления отличные. Сама база – шикарное место, поле выглядит хорошо, но мы еще не успели потренироваться на нем. Думаю, Петербург – замечательный город.

    Важно начать чемпионат хорошо, а дальше будем просто двигаться шаг за шагом. Считаю самым сильным соперников в группе Аргентину. Хотя Исландия тоже очень хороша, как все знают», – сказал Пиварич.

    Сборная Хорватии провела первую тренировку в России. В ней участвовали дети

    Источник: Р-Спорт

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    11.06.2018 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +567

      LAY394 12 июня 2018, 02:27

      Думаю Петербург это город, Россия это страна, мяч он круглый

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