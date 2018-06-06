Попов: «Вижу, что вся страна против Черчесова; против того, что он делает. Мне кажется, ему по барабану все в этой жизни»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что имидж главного тренера сборной России Станислава Черчесова негативно воспринимается болельщиками. По словам экс-футболиста, вся страна настроена против нынешнего тренера национальной команды.

«Вижу, что вся страна против него, против того, что он делает. Его общение с журналистами, футболистами – все это негативно сказалось на его имидже. Россия-то выберется, а он…

Мне кажется, ему по барабану все в этой жизни, он такой человек. Считаю, что тренер сборной – это эталон не только бывшего футболиста и хорошего специалиста, но и человеческие качества должны быть.

Ты на топ-уровне, на тебя смотрят все: дети, женщины, старики. Ты не должен быть для всех ангелом и демоном в сборной, но все должны гордиться тобой. Я не вижу, чтобы Черчесовым гордились. Если команда выйдет из группы, то все скажут: «О, красавчик!» Другого и не ожидаю», – сказал Попов.