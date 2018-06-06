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    Попов: «Вижу, что вся страна против Черчесова; против того, что он делает. Мне кажется, ему по барабану все в этой жизни»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что имидж главного тренера сборной России Станислава Черчесова негативно воспринимается болельщиками. По словам экс-футболиста, вся страна настроена против нынешнего тренера национальной команды.

    «Вижу, что вся страна против него, против того, что он делает. Его общение с журналистами, футболистами – все это негативно сказалось на его имидже. Россия-то выберется, а он…

    Мне кажется, ему по барабану все в этой жизни, он такой человек. Считаю, что тренер сборной – это эталон не только бывшего футболиста и хорошего специалиста, но и человеческие качества должны быть.

    Ты на топ-уровне, на тебя смотрят все: дети, женщины, старики. Ты не должен быть для всех ангелом и демоном в сборной, но все должны гордиться тобой. Я не вижу, чтобы Черчесовым гордились. Если команда выйдет из группы, то все скажут: «О, красавчик!» Другого и не ожидаю», – сказал Попов.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2018 16:50
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 7 июня 2018, 07:39

      Ошибается Попов, Мутко сказал, что тренер старается и много работает. Баран тоже старается, когда стучит рогами в новые ворота. Черчесова надо немедля убирать из сборной.

      0
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 07:36

      Если у нас в спорте были такие товарищи как Мутко,то что вы хотите,увидеть европейский футбол? Ну не может бездарный человек чем-нибудь руководить! Его стезя стройка с гасарбайтерами и то на подхвате! Почему не позвать Зидана,Мауриньо,люди которые отдали всё футболу могут только чему нибудь научить!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июня 2018, 23:56

      Ой не надо за всех только балаболить, у нас всегда тренеров демонизируют, причем любых, всех уже в авне искупали, и иностранных и отечественных, когда уж дойдет, что не в тренерах дело, что надо с футбольных руководителей для начало начать, если они деньги пилят, и только и делаю, что продвигают выгодные решения по отмыву бабла в футболе, а потом пальцем на тренеров показывают, да на футболистов мол они же виноваты.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 июня 2018, 22:02

      если бы любому платили такие деньги ему было бы на все по барабану

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 6 июня 2018, 20:54

      Хиддинк брал на Евро-2008 5 нападающих (против нынешних 2-х) и у него центральный защитник Денис Колодин заряжал по воротам в 2 раза чаще, чем вся нынешняя сборная вместе взятая! Кого Саламыч сможет обыграть, имея в группе атаки 3-х человек и 7-х в обороне (5 защитников и 2 опорника). Или он на прессинг надеется, мол сами не играем и другим не дадим, на который на все 90 минут просто сил не хватит. На этот раз даже майку сборной не каждый болельщик на себя оденет, предчувствуя предстоящий позор!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июня 2018, 20:03

      Люди,вы на кого повелись,?
      Согласен,Саламович-не подарок..
      Но бурно реагировать под Попова?!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 июня 2018, 19:33

      Он привык получать нехилые бабки под барабанную дробь. Ему это даже очень нравится.

      1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 6 июня 2018, 18:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      говорит обиженный чмошник.....вот и все что можно сказать об этом попове!

      -4
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 6 июня 2018, 18:15

      Ложечки может и найдутся, а осадок все равно останется. Сомневаюсь, что следующая работа Черчесова будет в России.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gol_kak_sokol 6 июня 2018, 22:32

      бригадиром у Мутко

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 июня 2018, 17:51

      Так определись сам- "видишь" или "кажется" ? ? ?

      0
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