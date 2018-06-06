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  • Попов: «Вижу, что вся страна против Черчесова; против того, что он делает. Мне кажется, ему по барабану все в этой жизни»

Попов: «Вижу, что вся страна против Черчесова; против того, что он делает. Мне кажется, ему по барабану все в этой жизни»

6 июня 2018, 16:50
29

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что имидж главного тренера сборной России Станислава Черчесова негативно воспринимается болельщиками. По словам экс-футболиста, вся страна настроена против нынешнего тренера национальной команды.

«Вижу, что вся страна против него, против того, что он делает. Его общение с журналистами, футболистами – все это негативно сказалось на его имидже. Россия-то выберется, а он…

Мне кажется, ему по барабану все в этой жизни, он такой человек. Считаю, что тренер сборной – это эталон не только бывшего футболиста и хорошего специалиста, но и человеческие качества должны быть.

Ты на топ-уровне, на тебя смотрят все: дети, женщины, старики. Ты не должен быть для всех ангелом и демоном в сборной, но все должны гордиться тобой. Я не вижу, чтобы Черчесовым гордились. Если команда выйдет из группы, то все скажут: «О, красавчик!» Другого и не ожидаю», – сказал Попов.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Попов Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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Одинокий волк Маквейд
1528293330
Красавчик, думаю, ему не грозит.
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bset
1528293456
Это, наверное, единственный тренер в истории, назначение которого с первых дней негативно воспринималось. Адвокаат изначально был хорош, а потом не дал результата. Капелло также приходит в статус звездного тренера. Слуцкий в ранге спасителя, клуб вечно в топ-3. А что сделал Черчесов? Ничего. Только в Польше выиграл с составом, который ну не мог никак проиграть чемпионат.
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Сибирь за Спартак
1528293647
Не завидую ему, хромая утка и сбитый летчик для него похвалами будут.
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Мары
1528293855
Да всем уже всё по фиг.
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Filllllll
1528294061
Да причём тут Черчес? Ни один тренер, наверное не смог бы из этих что-то выжать. Посади Шумахера за руль жигулей, он что формулу 1 выиграет? Только у Гуса чуть получилось, и то потом все орали, что надо тренера менять.
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Антимат
1528294232
Как бы не крест на его тренерской карьере.
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insider_retro
1528294379
Мне кажется, что, прежде всего, в футбол играют для результата и для болельщиков... Результатов текущих нет, конечные под вопросом!.. Болельщики тоже не в восторге... Поэтому и рукоплескать Черчесову не за что!... Гордость тоже не распирает...
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Боцман59rus
1528294426
на человеческие качества нам наплевать, мы не в праве об этом рассуждать, хороший человек не профессия... - этот баран, профнепригоден и выставит, вообщем то не плохих парней, полными идиотами, так что хороших трансферов, по окончании турнира, можно не ждать... Надеялся на Смолова и некоторых парней, в том , что выскажут свое мнение чабану, на некоторые моменты, но видимо зря -ИЗМЕЛЬЧАЛИ ребятишки, да и шашлычник габулов, умело прикрывает тылы земляка.)))
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Kollljan
1528295514
Нужно всем успокоиться. Не выйдем мы из группы. Займем последнее место. Максимум в активе будет одно очко. С кем-то из троих ничейку сгоняем. Это всё. Насладимся качественным футболом в исполнении сборных других стран. Хотя, стыдновато как-то.
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RJM555
1528299647
говорит обиженный чмошник.....вот и все что можно сказать об этом попове!
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