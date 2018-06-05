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    Орлов: «Невызов Нойштедтера и Рауша в сборную? Это политический ход – надо опираться на своих» 

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о невызове защитников Романа Нойштедтера и Константина Рауша в сборную России на ЧМ.

    «Этим двум натурализовавшимся футболистам – Нойштедтеру и Раушу – неприятно, конечно, было узнать состав сборной. Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.

    Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался. Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление – что надо опираться на своих.

    Рауш – весьма неплохой игрок, который вполне может конкурировать с нашими левыми защитниками. Я не видел, как Нойштедтер играет в Турции, но отзывы о нем хорошие. Так уж получилось», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.06.2018 01:27
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 5 июня 2018, 15:09

      так эти хоть русские , а фернандес ? что за тупость

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 июня 2018, 13:29

      предлагаю натурализавать миси, рональду,,де гризмана,,ещё 20 хороших футболистов а потом не в зять их на ЧМ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 5 июня 2018, 13:26

      а как же фернандуш

      -1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 июня 2018, 12:32

      Орлов совсем дуба рухнул и тут политику увидел, если политика в футболе тогда вызывайте в сборную ЕР и все политические вопросы решены, а не хрен толстыми задами кресла просиживать в госдуре.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3254

      orech > юрий николаевич 5 июня 2018, 13:08

      хорошо еще, что не по национальному немецкому признаку:)

      4
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      ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > orech 5 июня 2018, 14:03

      хорошо конечно, но одно это высказывание говорит о том что и в футболе есть дураки типа Орлова.

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 5 июня 2018, 10:58

      Поматросили и ... бросили. Зачем было затевать историю с натурализацией тогда?

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:49

      странно что так говорит, ладно бы они супер игру показывали а тренер их не взял, мы ведь все видели их уровень, и не думаю что стоит искать подводные камни.

      4
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 5 июня 2018, 10:45

      Не накого опереться. Если только Игорян наш великий конь сотворит чудо! Как Шмейхель в лучшие годы.

      -1
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 > Кривоножка 6 июня 2018, 08:48

      Один раз уже сотворил на чм 2010 не надо нам таких творцов.Фу у тебя еще и Путин аватарке

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 10:01

      Не вызов в сборную Нойштедтера и Рауша для многих было неожиданным. Не похоже что это решение самого Черчесова.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 5 июня 2018, 10:51

      я думаю он их не взял только из-за качества их игры, ведь Фернандес в состава и значит выводы Орлова не логичны.

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      Рейтинг: +100731

      zigbert > OfaZavr 5 июня 2018, 15:54

      Фернандеса я бы не стал ставить в этот ряд, так как он у нас играет уже давно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 5 июня 2018, 18:22

      а Орлов то сказал:"Сказалось политическое давление – что надо опираться на своих." значит он имеет ввиду тех кого натурализовали и убрали, вот я и думаю если убирать так всех, ведь Фернандес тоже натурализован и логика Орлова получается странной.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 5 июня 2018, 09:47

      Орёл! Вот табе - глас народа,
      а пургу неси дома ,с женой....
      Вызвал огонь на себя - получай ,фашист,гранату!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 июня 2018, 09:23

      А Фернандес тогда почему тут, бред, просто сдали игрой, рауш сразу деградировал в Динамо

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