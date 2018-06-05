Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о невызове защитников Романа Нойштедтера и Константина Рауша в сборную России на ЧМ.

«Этим двум натурализовавшимся футболистам – Нойштедтеру и Раушу – неприятно, конечно, было узнать состав сборной. Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.

Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался. Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление – что надо опираться на своих.

Рауш – весьма неплохой игрок, который вполне может конкурировать с нашими левыми защитниками. Я не видел, как Нойштедтер играет в Турции, но отзывы о нем хорошие. Так уж получилось», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?