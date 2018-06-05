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  • Орлов: «Невызов Нойштедтера и Рауша в сборную? Это политический ход – надо опираться на своих» 

Орлов: «Невызов Нойштедтера и Рауша в сборную? Это политический ход – надо опираться на своих» 

5 июня 2018, 01:27
35

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о невызове защитников Романа Нойштедтера и Константина Рауша в сборную России на ЧМ.

«Этим двум натурализовавшимся футболистам – Нойштедтеру и Раушу – неприятно, конечно, было узнать состав сборной. Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.

Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался. Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление – что надо опираться на своих.

Рауш – весьма неплохой игрок, который вполне может конкурировать с нашими левыми защитниками. Я не видел, как Нойштедтер играет в Турции, но отзывы о нем хорошие. Так уж получилось», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Фенербахче Динамо Рауш Константин Нойштедтер Роман Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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whitecoal
1528152143
Ну и бред несёт этот эксперт! Впрочем, пора привыкнуть
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arok
1528157387
А Марио Фернандес чистокровный славянин!
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ribavadim
1528164333
Да-а-а, идиот ещё тот !
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kykyi
1528167037
До измерения формы черепов и мочек ушей осталось совсем чуть чуть. Или Орлову до психушки. И первое и второе-грустно.
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Мары
1528175991
Извините за мой французский, но мудак это звание приобретённое, а не рождённое. Орлову привет от Фернандеса.
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zigbert
1528182091
Не вызов в сборную Нойштедтера и Рауша для многих было неожиданным. Не похоже что это решение самого Черчесова.
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OfaZavr
1528184989
странно что так говорит, ладно бы они супер игру показывали а тренер их не взял, мы ведь все видели их уровень, и не думаю что стоит искать подводные камни.
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Blossiya
1528185506
Поматросили и ... бросили. Зачем было затевать историю с натурализацией тогда?
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юрий николаевич
1528191158
Орлов совсем дуба рухнул и тут политику увидел, если политика в футболе тогда вызывайте в сборную ЕР и все политические вопросы решены, а не хрен толстыми задами кресла просиживать в госдуре.
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спанчес
1528194561
предлагаю натурализавать миси, рональду,,де гризмана,,ещё 20 хороших футболистов а потом не в зять их на ЧМ
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