Кирьяков: «Рауш наверняка надеялся, что переход в «Динамо» приблизит его к ЧМ. Получилось наоборот»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает закономерным непопадание защитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера в итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.

– Два легионера (а Рауша я пока считаю все-таки легионером) не сыграют на чемпионате мира. По игре Константина в «Динамо» возникли определенные вопросы. Думаю, бело-голубые ожидали большего от такого приобретения. Наверное, не слишком удачные действия в контрольном матче с Францией (1:3) повлияли на решение Черчесова.

То же самое могу сказать и про Нойштедтера. Игра с французами процентов на 50 предопределила его судьбу. Ну и, конечно, тренировочная работа.

– А ведь Рауш говорил, что сменил Германию на Россию, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира…

– В футболе, к сожалению, так бывает. Рауш наверняка надеялся, что переход в «Динамо» явно приблизит его к чемпионату мира. Однако мы увидели обратный эффект. Думаю, останься он в Германии – даже с учетом того, что «Кельн» вылетел во вторую Бундеслигу – у него было бы больше шансов попасть в итоговую заявку.

В «Динамо» он не в полной мере себя проявил. Может быть, не до конца адаптировался. Где-то испытывал давление, так как бело-голубые долгое время боролись за выживание.