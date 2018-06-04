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    Кирьяков: «Рауш наверняка надеялся, что переход в «Динамо» приблизит его к ЧМ. Получилось наоборот»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает закономерным непопадание защитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера в итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018.

    – Два легионера (а Рауша я пока считаю все-таки легионером) не сыграют на чемпионате мира. По игре Константина в «Динамо» возникли определенные вопросы. Думаю, бело-голубые ожидали большего от такого приобретения. Наверное, не слишком удачные действия в контрольном матче с Францией (1:3) повлияли на решение Черчесова.

    То же самое могу сказать и про Нойштедтера. Игра с французами процентов на 50 предопределила его судьбу. Ну и, конечно, тренировочная работа.

    – А ведь Рауш говорил, что сменил Германию на Россию, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира…

    – В футболе, к сожалению, так бывает. Рауш наверняка надеялся, что переход в «Динамо» явно приблизит его к чемпионату мира. Однако мы увидели обратный эффект. Думаю, останься он в Германии – даже с учетом того, что «Кельн» вылетел во вторую Бундеслигу – у него было бы больше шансов попасть в итоговую заявку.

    В «Динамо» он не в полной мере себя проявил. Может быть, не до конца адаптировался. Где-то испытывал давление, так как бело-голубые долгое время боролись за выживание.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 20:14

      Теперь наверное и Динамо покинет.

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 4 июня 2018, 19:40

      Из окна увидит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июня 2018, 09:31

      В полузащите самая большая конкуренция, особенно в атакующей направленности, а в обороне он себя никак не проявил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 4 июня 2018, 06:28

      А про Нойштедтера вообще после ЧМ забудут...

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