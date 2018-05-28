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  • Крыховяк, который мог оказаться в «Локомотиве», близок к возвращению в «Севилью»

Крыховяк, который мог оказаться в «Локомотиве», близок к возвращению в «Севилью»

28 мая 2018, 09:06
2

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк близок к возвращению в чемпионат Испании, сообщает Estadio Deportivo.

«Севилья», за которую поляк выступал на протяжении двух лет до перехода во французский клуб в 2016-м году, рассматривает возможность возвращения 28-летнего футболиста. Парижане два года назад заплатили за игрока 30 миллионов евро.

Прошлый сезон Крыховяк провел в аренде, выступая за «Вест Бромвич». Новый тренерский штаб «ПСЖ» также не рассчитывает на Крыховяка, поэтому футболист сейчас занят новым местом работы перед открытием летнего трансферного окна.

В январе сообщалось, что «Локомотив» мог подписать контракт с поляком.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Трансферы ПСЖ Севилья Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (2)
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Мары
1527496272
Хороший полузащитник. Вполне мог Локо усилить.
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zigbert
1527510279
Локомотиву этот игрок,пожалуй не под силу.
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