«Локомотив» мог подписать двукратного победителя Лиги Европы Крыховяка

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк мог продолжить карьеру в чемпионате России.

«В июле 2016 года его купил «ПСЖ» у «Севильи» за 27,5 миллионов евро, а летом 2017 французы отдали его в аренду «Вест Бромвичу».

В чемпионате Англии поляк поначалу играл регулярно, однако в ноябре потерял место в составе. И сам футболист, и «ПСЖ» были готовы расторгнуть договор аренды в Англии, чтобы Крыховяк переехал в Россию.

Однако в начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге «Вест Бромвич» отказался разрывать договор аренды», – сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 28-летний поляк принял участие в 20 встречах всех соревнований. На его счету две результативные передачи.