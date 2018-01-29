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  • «Локомотив» мог подписать двукратного победителя Лиги Европы Крыховяка

«Локомотив» мог подписать двукратного победителя Лиги Европы Крыховяка

29 января 2018, 23:10
5

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк мог продолжить карьеру в чемпионате России.

«В июле 2016 года его купил «ПСЖ» у «Севильи» за 27,5 миллионов евро, а летом 2017 французы отдали его в аренду «Вест Бромвичу».

В чемпионате Англии поляк поначалу играл регулярно, однако в ноябре потерял место в составе. И сам футболист, и «ПСЖ» были готовы расторгнуть договор аренды в Англии, чтобы Крыховяк переехал в Россию.

Однако в начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге «Вест Бромвич» отказался разрывать договор аренды», – сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 28-летний поляк принял участие в 20 встречах всех соревнований. На его счету две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив ПСЖ Севилья Вест Бромвич Польша Крыховяк Гжегож
Комментарии (5)
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sEleCt 85
1517259620
Если бы у бабки был х.., то она была бы ....гермофродитом)еще кто ,что мог бы, и когда???)))
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Вомбат
1517259756
Испугался лях, что его в Россию продадут и с перепугу как заиграл! С Ливерпулем был лучшим на поле.
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a-rakhmatov
1517272908
Не нужен паровозу такой игрок, лучше купить молодого футболиста из Латинской Америки.
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ДСА
1517279572
За такие деньги Локомотив никогда бы его не купил
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bumer_moscow
1517287806
Не надо писать кого мы могли приобрести. Пишите кого точно приобретем
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