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    Хацкевич: «Фонсеке нужно снять розовые очки. Давление на судей не красит чемпиона»

    Главный тренер украинского «Динамо» Александр Хацкевич после матча 32 тура чемпионата Украины против «Шахтера» (2:1) поздравил дончан с победой в соревновании и обратился к их главному тренеру.

    «Понятно, что «Шахтер» – чемпион, но все-таки вести себя нужно по-чемпионски. Все эти провокации и моменты, связанные с симуляцией, с давлением на судью – они не красят чемпиона. Да, они выиграли чемпионат. Нужно их с этим поздравить.

    После матча с «Вересом» их тренер говорил, что они участвовали в каком-то цирке, что боролись против всех команд. Пусть тоже снимет розовые очки. То есть, получается, что мы боролись только против «Шахтера»? Нужно говорить то, что есть. Нужно принимать как победы, так и поражения. Быть людьми и на футбольном поле, и после игры», – сказал белорус.

    «Шахтер» и «Динамо» представят страну в Лиге чемпионов.

    Источник: ua.tribuna

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    20.05.2018 07:26
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