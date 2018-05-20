Хацкевич: «Фонсеке нужно снять розовые очки. Давление на судей не красит чемпиона»

Главный тренер украинского «Динамо» Александр Хацкевич после матча 32 тура чемпионата Украины против «Шахтера» (2:1) поздравил дончан с победой в соревновании и обратился к их главному тренеру.

«Понятно, что «Шахтер» – чемпион, но все-таки вести себя нужно по-чемпионски. Все эти провокации и моменты, связанные с симуляцией, с давлением на судью – они не красят чемпиона. Да, они выиграли чемпионат. Нужно их с этим поздравить.

После матча с «Вересом» их тренер говорил, что они участвовали в каком-то цирке, что боролись против всех команд. Пусть тоже снимет розовые очки. То есть, получается, что мы боролись только против «Шахтера»? Нужно говорить то, что есть. Нужно принимать как победы, так и поражения. Быть людьми и на футбольном поле, и после игры», – сказал белорус.

«Шахтер» и «Динамо» представят страну в Лиге чемпионов.