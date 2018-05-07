Брат Михайловича: «Cиниша готов переехать в Россию. Шансы, что он возглавит «Зенит», 50 на 50»

Брат экс-главного тренера «Фиорентины», «Сампдории», «Милана» и сборной Сербии Синиши Михайловича Дражен Михайлович заявил, что специалист готов попробовать свои силы в РФПЛ.

Ранее сообщалось, что интерес к 49-летнему тренеру проявляет «Зенит».

«Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет.

Знаю об интересе к нему из России. Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50», – сказал Дражен Михайлович.

Последним место работы Михайловича был «Торино», из которого его уволили 4 февраля.