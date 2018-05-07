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    Брат Михайловича: «Cиниша готов переехать в Россию. Шансы, что он возглавит «Зенит», 50 на 50»

    Брат экс-главного тренера «Фиорентины», «Сампдории», «Милана» и сборной Сербии Синиши Михайловича Дражен Михайлович заявил, что специалист готов попробовать свои силы в РФПЛ.

    Ранее сообщалось, что интерес к 49-летнему тренеру проявляет «Зенит».

    «Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет.

    Знаю об интересе к нему из России. Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50», – сказал Дражен Михайлович.

    Последним место работы Михайловича был «Торино», из которого его уволили 4 февраля.

    Источник: Sport24

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    07.05.2018 15:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 21:34

      Для Зенита это не вариант,особых достижений у него нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +976

      г.Онега 7 мая 2018, 20:56

      Пока одно известно что нынешний тренер не останется 100%))) а кто придет хз этого не кто не знает кроме руководителей и то сами наверно пока в раздумьях

      1
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 мая 2018, 19:32

      Какой Михайлович! Кучу дерьма навезли в этом сезоне и хотят продолжить?
      Паредес -23млн. при стоимости-13,Дриусси - 15 млн. при стоимости -8млн.
      Деньги летят как пух.,а кто ответит? Возродить Морозова Ю. и Садырина П. возможности нет,но какой смысл бросать деньги на ветер,не будучи уверенным в успехе. Рискнуть Семака- меньше затрат,а результат будет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2018, 18:56

      падение питерских продолжится с еще более быстрым темпом 8-10 место обеспечено,а там не за горами ФНЛ и как раз к этому моменту Заболотный полностью в Зените адаптируется и будет самым крутым напом в ФНЛ

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 18:43

      больше подходит: «Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо заработать и если что пойдет не так со спокойной душой уехать»)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 18:06

      все хотят денег срубить на халяву, не давая результата.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 7 мая 2018, 17:38

      Не дай Бог!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 мая 2018, 17:03

      Только не Синиша. С ним Зенит скатится в середину таблицы.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 7 мая 2018, 16:52

      Да ну не. Если есть деньги на тренера, тогда уж Венгера или Анчелотти звать или другого подающего надежды типа Нагельсманна. А так лучше Семак чем Михайлович, который ничего не достиг. Пусть в другое место едет бюджет осваивать

      3
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 мая 2018, 16:40

      Утка. Сер ёга Се мак будет

      1
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