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  • Брат Михайловича: «Cиниша готов переехать в Россию. Шансы, что он возглавит «Зенит», 50 на 50»

Брат Михайловича: «Cиниша готов переехать в Россию. Шансы, что он возглавит «Зенит», 50 на 50»

7 мая 2018, 15:42
14

Брат экс-главного тренера «Фиорентины», «Сампдории», «Милана» и сборной Сербии Синиши Михайловича Дражен Михайлович заявил, что специалист готов попробовать свои силы в РФПЛ.

Ранее сообщалось, что интерес к 49-летнему тренеру проявляет «Зенит».

«Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет.

Знаю об интересе к нему из России. Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50», – сказал Дражен Михайлович.

Последним место работы Михайловича был «Торино», из которого его уволили 4 февраля.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Михайлович Синиша
Комментарии (14)
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vladik12
1525698174
С именем Синиша только и ехать в Россию, особенно в "Зенит".
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max74
1525699179
Давай сразу к Глушакову в Пищевик, ну или на худой конец к Ари в Локомотив. По чуть-чуть ...
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m40
1525701154
Да ну не. Если есть деньги на тренера, тогда уж Венгера или Анчелотти звать или другого подающего надежды типа Нагельсманна. А так лучше Семак чем Михайлович, который ничего не достиг. Пусть в другое место едет бюджет осваивать
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Бухбух
1525701827
Только не Синиша. С ним Зенит скатится в середину таблицы.
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qwera 1969
1525703902
Не дай Бог!!!!!
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BAIv
1525705599
все хотят денег срубить на халяву, не давая результата.
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OfaZavr
1525707807
больше подходит: «Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо заработать и если что пойдет не так со спокойной душой уехать»)))
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Garrincha58
1525708608
падение питерских продолжится с еще более быстрым темпом 8-10 место обеспечено,а там не за горами ФНЛ и как раз к этому моменту Заболотный полностью в Зените адаптируется и будет самым крутым напом в ФНЛ
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val-berezko
1525710723
Какой Михайлович! Кучу дерьма навезли в этом сезоне и хотят продолжить? Паредес -23млн. при стоимости-13,Дриусси - 15 млн. при стоимости -8млн. Деньги летят как пух.,а кто ответит? Возродить Морозова Ю. и Садырина П. возможности нет,но какой смысл бросать деньги на ветер,не будучи уверенным в успехе. Рискнуть Семака- меньше затрат,а результат будет!
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zigbert
1525718060
Для Зенита это не вариант,особых достижений у него нет.
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