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    ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Динамо» СПб, «Факел» уступил «Томи» и вылетел в ПФЛ

    «Спартак-2» ушел от поражения в матче 36 тура ФНЛ с петербургским «Динамо». В еще одном поединке «Тамбов» переиграл «Тюмень».

    В остальных встречах «Балтика» поделил очки с «Шинником», а «Томь» победила «Факел».

    Россия. Первенство ФНЛ. 36 тур

    Спартак-2 (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пантелеев, 34 (с пенальти); 1:1 – Кулишев, 50; 1:2 – Батютин, 57; 2:2 – Сакала, 74.

    Тамбов – Тюмень – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Архипов, 44; 2:0 – Часовских, 61; 3:0 – Игнатович, 63; 3:1 – Ставпец, 65.

    Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 0:0

    Факел (Воронеж) – Томь – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кухарчук, 61.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 17:59
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