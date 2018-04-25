Фирмино повторил рекорд ЛЧ, забив 10 голов за 11 матчей

Накануне состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома». Игра завершилась со счетом 5:2.

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино отметился в этой встрече двумя голами. Благодаря этому результату он смог повторить рекорд турнира. Бразильскому форварду на то, чтобы забить первые 10 мячей в главном еврокубке понадобилось 11 игр. Ранее такой же результат показал нападающий «Интера» Адриано.

За ними следуют Симоне Индзаги, Виссам Бен Йеддер (оба – по 12 матчей на 10 голов), Сейду Думбия, Дидье Дрогба и Гарет Бэйл (все – по 13 игр).