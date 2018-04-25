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    Фирмино повторил рекорд ЛЧ, забив 10 голов за 11 матчей

    Накануне состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома». Игра завершилась со счетом 5:2.

    Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино отметился в этой встрече двумя голами. Благодаря этому результату он смог повторить рекорд турнира. Бразильскому форварду на то, чтобы забить первые 10 мячей в главном еврокубке понадобилось 11 игр. Ранее такой же результат показал нападающий «Интера» Адриано.

    За ними следуют Симоне Индзаги, Виссам Бен Йеддер (оба – по 12 матчей на 10 голов), Сейду Думбия, Дидье Дрогба и Гарет Бэйл (все – по 13 игр).

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2018 11:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 апреля 2018, 08:14

      В нынешнем сезоне Роналду провел в Лиге чемпионов 11 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

      Источник: Бомбардир.ру

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 11:42

      Главное,что тут есть Сейду Думбия,а остальные это мировые звезды.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 13:10

      Симоне Индзаги врядли можно назвать звездой мирового уровня... Виссам Бен Йеддер - тоже не слишком знаком.
      Но этот рекорд скорее зависит от команды в которой провел эти матчи и ее амбиций... хотя что тут делает Думбия тогда - не ясно :)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 25 апреля 2018, 13:23

      Индзаги условно свезда.
      Думбия по делу тут.Там просто сезоны удачные были))))
      Да и талантливыи парень он

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 13:34

      Без вопросов Думбия тут по делу (как и все остальные). Он забивал за ЦСКА много голов а самое главное и соперниками были не абы кто.
      Ну а из Индзаги главной звездой был Пипо:) Зато теперь Симоне стал отличным тренером

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 25 апреля 2018, 13:37

      Вот так и бывает:хороший игрок-плохой тренер,а плохой игрок-хороший тренер.
      Слово плохой в условном значении конечно))))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 14:56

      Зидан и Симеоне будут спорить. Гвардиола тоже, скорее всего)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 25 апреля 2018, 14:58

      Ну я и не про всех говорю.))))
      Клопп тоже был не ахти футболист,а тренер вон какой

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Татарин за ЦСКА 26 апреля 2018, 08:12

      а че уже клопов в тренеры нанимают?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > спанчес 26 апреля 2018, 11:02

      Ну если ты не знал,то есть такой тренер Юрген Клопп

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Татарин за ЦСКА 30 апреля 2018, 19:17

      Юрген-клоп, незнал,не знал. Клоп-водомерка знал а клоп Юрген впервые слышю :)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > спанчес 2 мая 2018, 18:03

      ты че несешь то????

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