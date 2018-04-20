Агент – об интересе «Зенита» к Михайловичу: «Захотят ли в Санкт-Петербурге получить еще одного Манчини?»

Агент Деян Йоксимович прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к бывшему главному тренеру «Фиорентины», «Сампдории», «Милана» и «Торино» Синише Михайловичу.

«Не могу точно сказать, какова вероятность того, что Михайлович возглавит «Зенит». Хотя он и Манчини – тренеры одного типажа, они очень похожи друг на друга. Так что не знаю, захотят ли в Петербурге получить еще одного Манчини», – сказал Йоксимович.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини может покинуть сине-бело-голубых по завершении сезона и возглавить сборную Италии.