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    Агент – об интересе «Зенита» к Михайловичу: «Захотят ли в Санкт-Петербурге получить еще одного Манчини?»

    Агент Деян Йоксимович прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к бывшему главному тренеру «Фиорентины», «Сампдории», «Милана» и «Торино» Синише Михайловичу.

    «Не могу точно сказать, какова вероятность того, что Михайлович возглавит «Зенит». Хотя он и Манчини – тренеры одного типажа, они очень похожи друг на друга. Так что не знаю, захотят ли в Петербурге получить еще одного Манчини», – сказал Йоксимович.

    Напомним, ранее сообщалось, что Манчини может покинуть сине-бело-голубых по завершении сезона и возглавить сборную Италии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2018 13:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:08

      Очередная перелетная птица.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:26

      если подумают то не захотят, а вот если как всегда то приедет второй Манчини))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2018, 15:41

      уж лучше Манчини оставить

      2
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      Рейтинг: +126

      ilich_16 20 апреля 2018, 15:25

      Может блин попробуете РУССКОГО тренера???!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 апреля 2018, 14:45

      Макаронных тренеров больше не брать. Давай голландца, немца или Семака!

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой > prezent2017 20 апреля 2018, 15:22

      Если про немца то,был слух что Тухель покинет Боруссию по окончанию сезона.
      Очень я сомневаюсь что в Питере у руля команды будет немец)
      Еще бы 9 мая назначили,ага.....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Джой 20 апреля 2018, 15:44

      вы откуда свалились Тухель давно уже не тренирует Дортмунд и он уже согласовал контракт с ПСЖ

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      Рейтинг: +1282

      Джой > Garrincha58 20 апреля 2018, 15:49

      Наверно я Лунтик, а все остальное слухи.

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