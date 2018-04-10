Еськов назначен на матч «Динамо» – «Локомотив», москвич Матюнин рассудит «Зенит» и «Анжи»

РФС назначил арбитров на матчи 26 тура РФПЛ. Московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» обслужит Алексей Еськов.

13 апреля (пятница)

«Ахмат» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

14 апреля (суббота)

«Амкар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

15 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Ростов» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).