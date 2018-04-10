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    Еськов назначен на матч «Динамо» – «Локомотив», москвич Матюнин рассудит «Зенит» и «Анжи»

    РФС назначил арбитров на матчи 26 тура РФПЛ. Московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» обслужит Алексей Еськов.

    13 апреля (пятница)

    «Ахмат» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    14 апреля (суббота)

    «Амкар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Динамо» – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Краснодар» – «Арсенал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    15 апреля (воскресенье)

    «Урал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    «Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Ростов» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    Источник: РФС

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    10.04.2018 19:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 10 апреля 2018, 20:26

      «Урал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
      Возникает один вопрос, при том, что Спартак показывает в последнее время очень неплохую игру в атаке, зачем еще перестраховываться и ставить на их игру Безбородова? Неужели для того, чтобы вдруг Урал не смог отнять очки у СМ??? Ведь теперь, вне зависимости от качества игры Урала, победитель матча известен заранее.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > baden69 11 апреля 2018, 00:19

      А вам Вилкова или Иванова "Спартаку" подсунуть не терпится? Два пи....са этих.

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