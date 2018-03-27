Тарханов: «Сборная России может победить французов при организованной игре в обороне»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что отсутствие в составе сборной России травмированных игроков не скажутся на качестве игре команды в товарищеском матче с Францией. Также специалист заявил, что подопечные Станислава Черчесова способны победить трехцветных, если строго сыграют в обороне.

Напомним, по причине повреждений различной степени тяжести, сборной не могут помочь защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия и Виктор Васин; полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Роман Зобнин, а также нападающий Александр Кокорин.

«Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня. Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне. От этого будет многое зависеть.

В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами», – сказал Тарханов.

Поединок Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.