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  • Тарханов: «Сборная России может победить французов при организованной игре в обороне»

Тарханов: «Сборная России может победить французов при организованной игре в обороне»

27 марта 2018, 13:36
4

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что отсутствие в составе сборной России травмированных игроков не скажутся на качестве игре команды в товарищеском матче с Францией. Также специалист заявил, что подопечные Станислава Черчесова способны победить трехцветных, если строго сыграют в обороне.

Напомним, по причине повреждений различной степени тяжести, сборной не могут помочь защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия и Виктор Васин; полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Роман Зобнин, а также нападающий Александр Кокорин.

«Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня. Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне. От этого будет многое зависеть.

В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами», – сказал Тарханов.

Поединок Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция Тарханов Александр
Комментарии (4)
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mialkov
1522148910
При строгой игре в обороне максимум будет ничья. Для победы нужно еще и острая игра в нападении))) Не верится ни в первое, ни во второе!
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acer2003
1522149017
Немного не так...
При организованной игре в обороне сборная Россти сможет проиграть не очень крупно сб.Франции.
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Сибирь за Спартак
1522157968
Будет открытая игра, возможно обе забьют, но тотал больше 2,5 точно.
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OfaZavr
1522163973
думаю в лучшем случаи получится ничья, на большее вряд ли стоит надеяться.
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