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  • Романцев: «Видимо, сейчас футболисты походами в ресторан снимают напряжение»

Романцев: «Видимо, сейчас футболисты походами в ресторан снимают напряжение»

25 марта 2018, 18:48
19

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о своем отношении к походам футболистов в ресторан после неудачных матчей.

После поражения россиян от Бразилии (0:3) в товарищеском поединке игроки национальной команды Константин Рауш и Роман Нойштедтер посетили один из столичных ресторанов.

– После матча с Бразилией нашим сборникам разрешили провести время с родными и близкими. Рауш и Нойштедтер уже за полночь были замечены выходящими из московского ресторана. Ваша реакция?

– Я отрицательно отношусь к людям, которые после поражения отправляются в ресторан. В такие вечера хочется закрыться в узком кругу вместе с товарищами, обсудить матч, почему сели в «лужу», поругаться даже. Так мы в свое время и делали.

Но время идет вперед. Может, я просто немного отстал от жизни. Сейчас, наверное, снимают напряжение походами в ресторан.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Бразилия Рауш Константин Нойштедтер Роман Романцев Олег
Комментарии (19)
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multiscan
1521993403
То, что было с бразильцами - напряжение? По-моему, это было больше похоже на то, за что у нас наказывают 131-й статьёй УК.
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raritet
1521993694
Собственно говоря, а что, у кого то были иллюзии, что мы порвем Марселло как бобик грелку? Претензии нужно на потом. Еще впереди есть игры, может быть уже чутка получше пойдет.
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Джой
1521994206
Футболисты тоже люди и свое свободное время они вправе решать сами куда им пойти.
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Антон bx14e
1521994831
Романцев-Наше всё! А за работу не берется в сборной потому(наверное),что люди стали не те,что были раньше..Черенков и остальные так бы себя не повели! Времена меняются,родители норштейтеров и прочих,-меняются вместе с ними..Раньше детям давали имена Фёдор,Игорь,Александр,.. а теперь Мироны,бле ать,Богданы и Августины со Жданами гламурные..
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koli4ka
1521998563
Олег Иванович в Ваше время напряжение снимали сдавая нормы ГТО и рейдами в ДНД???
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yorgenbarenz
1521998785
Романцев полагает,что игроки пошли в ресторан горюшко залить?Нет,просто два "немца" давно не виделись и решили посидеть в общепите, ,поужинать.
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Вомбат
1521999878
Какое напряжение? Все наши футболисты давно уже смирились с фактом, что они - г., а болельщики могут идти в ж. Черчесов тоже смирился с фактом, что даже такой великий тренер как он не может заставить это г. играть как он хочет. То что он сам не знает, как он хочет его тоже не волнует. Так что ни у кого нет никакого напряжения, а просто у некоторых есть охота сходить в ночной клуб.
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paracetamol
1522003293
Зачем в сборной эта второсортная немчура?
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Yarrom89
1522048518
О каком напряжении идет речь? От чего они там перенапряглись то? Единственные кто напрягается в российском футболе это болельщики, которые безнадежно верят в светлое будущее российского футбола.
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