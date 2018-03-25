Романцев: «Видимо, сейчас футболисты походами в ресторан снимают напряжение»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о своем отношении к походам футболистов в ресторан после неудачных матчей.

После поражения россиян от Бразилии (0:3) в товарищеском поединке игроки национальной команды Константин Рауш и Роман Нойштедтер посетили один из столичных ресторанов.

– После матча с Бразилией нашим сборникам разрешили провести время с родными и близкими. Рауш и Нойштедтер уже за полночь были замечены выходящими из московского ресторана. Ваша реакция?

– Я отрицательно отношусь к людям, которые после поражения отправляются в ресторан. В такие вечера хочется закрыться в узком кругу вместе с товарищами, обсудить матч, почему сели в «лужу», поругаться даже. Так мы в свое время и делали.

Но время идет вперед. Может, я просто немного отстал от жизни. Сейчас, наверное, снимают напряжение походами в ресторан.