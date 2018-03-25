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    Романцев: «Видимо, сейчас футболисты походами в ресторан снимают напряжение»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о своем отношении к походам футболистов в ресторан после неудачных матчей.

    После поражения россиян от Бразилии (0:3) в товарищеском поединке игроки национальной команды Константин Рауш и Роман Нойштедтер посетили один из столичных ресторанов.

    – После матча с Бразилией нашим сборникам разрешили провести время с родными и близкими. Рауш и Нойштедтер уже за полночь были замечены выходящими из московского ресторана. Ваша реакция?

    – Я отрицательно отношусь к людям, которые после поражения отправляются в ресторан. В такие вечера хочется закрыться в узком кругу вместе с товарищами, обсудить матч, почему сели в «лужу», поругаться даже. Так мы в свое время и делали.

    Но время идет вперед. Может, я просто немного отстал от жизни. Сейчас, наверное, снимают напряжение походами в ресторан.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.03.2018 18:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 26 марта 2018, 10:15

      О каком напряжении идет речь? От чего они там перенапряглись то? Единственные кто напрягается в российском футболе это болельщики, которые безнадежно верят в светлое будущее российского футбола.

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 марта 2018, 21:41

      Зачем в сборной эта второсортная немчура?

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 25 марта 2018, 20:44

      Какое напряжение? Все наши футболисты давно уже смирились с фактом, что они - г., а болельщики могут идти в ж. Черчесов тоже смирился с фактом, что даже такой великий тренер как он не может заставить это г. играть как он хочет. То что он сам не знает, как он хочет его тоже не волнует. Так что ни у кого нет никакого напряжения, а просто у некоторых есть охота сходить в ночной клуб.

      4
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > Вомбат 25 марта 2018, 21:42

      Хорошо сказал.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 марта 2018, 20:26

      Романцев полагает,что игроки пошли в ресторан горюшко залить?Нет,просто два "немца" давно не виделись и решили посидеть в общепите, ,поужинать.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 марта 2018, 20:22

      Олег Иванович в Ваше время напряжение снимали сдавая нормы ГТО и рейдами в ДНД???

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 25 марта 2018, 19:20

      Романцев-Наше всё! А за работу не берется в сборной потому(наверное),что люди стали не те,что были раньше..Черенков и остальные так бы себя не повели! Времена меняются,родители норштейтеров и прочих,-меняются вместе с ними..Раньше детям давали имена Фёдор,Игорь,Александр,.. а теперь Мироны,бле ать,Богданы и Августины со Жданами гламурные..

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Антон bx14e 25 марта 2018, 19:52

      Раньше то, раньше это....... а вот в наше время..... и т.д и т.п.

      Говорите как старый пердун!!!!
      А всё почему, потому что за вас раньше всё делали, а Вы только пользовались. Надо было учавствовать в жизни детей что бы они внуков так не называли...
      А теперь примите всё как есть и молчите!
      А вообще, это футбольная ветка!
      Не хер ныть!

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Dimon 007 25 марта 2018, 20:00

      Мне 29 лет! И я не понимаю таких забав,как: селфи,татуировки,инстаграммы,подпиЗчики,лайки,дзюба-футболист, и прочих "явлений".Люди стали стадом,тупым и безобразным. обидно и стыдно за некоторых из нас..
      Подумать только!!! Многие ходят на "концерты" Бузовой!!!!!!!!!!!!! Это же ППЦ!

      5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Антон bx14e 25 марта 2018, 20:10

      Тоха -Вы форева!!!

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Антон bx14e 25 марта 2018, 20:10

      Ну это их дело... зачем их судить!
      Живи ты по другому и всё:)

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > koli4ka 25 марта 2018, 20:18

      Приятно осознавать,что я не один такой)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Dimon 007 25 марта 2018, 20:19

      Я не могу это усвоить,принять,переварить! Не получаетсяяяя!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Антон bx14e 25 марта 2018, 20:23

      И что делать будешь:)?

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Антон bx14e 25 марта 2018, 22:57

      Не в обиду, но ты очень неуравновешен...тебе бы к врачу...

      -1
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      Рейтинг: +1282

      Джой 25 марта 2018, 19:10

      Футболисты тоже люди и свое свободное время они вправе решать сами куда им пойти.

      7
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      Рейтинг: +4025

      raritet 25 марта 2018, 19:01

      Собственно говоря, а что, у кого то были иллюзии, что мы порвем Марселло как бобик грелку? Претензии нужно на потом. Еще впереди есть игры, может быть уже чутка получше пойдет.

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 25 марта 2018, 18:56

      То, что было с бразильцами - напряжение? По-моему, это было больше похоже на то, за что у нас наказывают 131-й статьёй УК.

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