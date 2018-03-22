Кечинов – о матче с Бразилией: «Как болельщик России ставлю на ничью. Пусть будет 2:2, как в 1996 году»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов надеется, что товарищеский матч с Бразилией завершится с ничейным результатом. Футболист считает, что подопечным Станислава Черчесова не стоит бежать вперед сломя голову, дабы не нарываться на ответные контратаки.

«Игры против сборной Бразилии – это всегда праздник. Когда мы играли в 1996 году, у бразильцев было очень много звезд в составе. Даже Роналдо тогда уже был. Помню, было довольно холодно, но все равно на поле был праздник. Видно, что все бразильцы очень любят играть и получают от футбола настоящее удовольствие. У них в составе всегда были серьезные исполнители, и сейчас картина не поменялась.

Посмотрим, какую установку даст своим подопечным Станислав Черчесов, но точно не лететь в атаку с шашками наголо. Если сборная России начнет много атаковать, то будет нарываться на быстрые контратаки соперника. Бразильцы попробуют забрать мяч себе и за счет индивидуального мастерства будут угрожать воротам Акинфеева.

Неймара на поле не будет. Он мировая звезда и безусловный лидер команды, но и без него в составе Бразилии хватает сильных исполнителей. Например, Коутиньо или Виллиан, который тоже играет инсайда. Еще есть Дуглас Коста и много других игроков.

Как болельщик России поставлю на ничью. Мне хочется увидеть голы, как и всем зрителям, поэтому пусть счет будет 2:2. Такой же счет был и в 1996 году, когда мы играли», – сказал Кечинов.

Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.