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    Кечинов – о матче с Бразилией: «Как болельщик России ставлю на ничью. Пусть будет 2:2, как в 1996 году»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов надеется, что товарищеский матч с Бразилией завершится с ничейным результатом. Футболист считает, что подопечным Станислава Черчесова не стоит бежать вперед сломя голову, дабы не нарываться на ответные контратаки.

    «Игры против сборной Бразилии – это всегда праздник. Когда мы играли в 1996 году, у бразильцев было очень много звезд в составе. Даже Роналдо тогда уже был. Помню, было довольно холодно, но все равно на поле был праздник. Видно, что все бразильцы очень любят играть и получают от футбола настоящее удовольствие. У них в составе всегда были серьезные исполнители, и сейчас картина не поменялась.

    Посмотрим, какую установку даст своим подопечным Станислав Черчесов, но точно не лететь в атаку с шашками наголо. Если сборная России начнет много атаковать, то будет нарываться на быстрые контратаки соперника. Бразильцы попробуют забрать мяч себе и за счет индивидуального мастерства будут угрожать воротам Акинфеева.

    Неймара на поле не будет. Он мировая звезда и безусловный лидер команды, но и без него в составе Бразилии хватает сильных исполнителей. Например, Коутиньо или Виллиан, который тоже играет инсайда. Еще есть Дуглас Коста и много других игроков.

    Как болельщик России поставлю на ничью. Мне хочется увидеть голы, как и всем зрителям, поэтому пусть счет будет 2:2. Такой же счет был и в 1996 году, когда мы играли», – сказал Кечинов.

    Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2018 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 марта 2018, 22:13

      0-4

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 19:06

      тут даже не в счете дело а в качестве показанной игры, вот и глянем на все плюсы и минусы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 18:04

      Было бы не плохо если будет ничья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 марта 2018, 17:34

      Туберкулёзный какой-то ты БОЛЕЛЬЩИК .
      РОССИЯ победит 1: 0 с пенальти . ХА

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