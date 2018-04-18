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РФПЛ. «Зенит» обыграл «Динамо», «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», ЦСКА разгромил «Амкаром»

18 апреля 2018, 09:05
22

В среду, 18 апреля, состоялись три перенесенных матча 23-го тура РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Ионов, 8; 1:1 – Дзюба, 14; 1:2 – Ионов, 31; 2:2 – Дзюба, 59.

Краснодар – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пауревич, 72.

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) 1:2 – (0:1)

Голы: 0:1 – Ханни, 18; 1:1 – Нобоа, 61; 1:2 – Адриано, 81.

Текстовая онлайн-трансляция

Анжи (Махачкала) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Антон, 17; 2:0 – Антон, 43.

СКА-Хабаровск – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ильин, 26; 0:2 – Эль Кабир, 72; 0:3 – Ильин, 89.

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кришито (с пенальти), 57; 1:1 – Шунич, 88; 2:1 – Скроботов, 90+3.

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (2:0) Онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Витиньо, 44; 2:0 – Чалов, 45+1; 3:0 – Чалов, 62.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Урал Арсенал Ростов Краснодар Уфа Рубин Спартак Анжи Тосно
Комментарии (22)
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OfaZavr
1521280827
Урал молодцы! очень хорошую игру показали, а Ильин приятно удивил, с дублем!
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Burtaze
1521292111
жаль арсенал не наказал карпина...но ДЗЮБАСТЫЙ его всё равно в позу поставил...вкатил два валерику....
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swot1205
1521293657
значит проблема была не в Дзюбе.......
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BRO_football
1521302086
Краснодар уже в лидерской гонке не участвует. Спартак следующий.
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ilichkadr
1521303924
Физруки есть физруки. а Богданыч МОЛОДЦА!
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Павел Амурский
1521304245
Очень радостно за Уфу.
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Диктор
1521310599
Поздравляю всю красно белую братию с победой.
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Manilov
1524033508
Если Локомотив сегодня выиграет, то это 99% чемпион. 8 очков за 4 оставшиеся игры Спартак уже не отыграет. Осталось посмотреть сдюжит ли сам Локомотив с нервами.
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за ЦСКА с 1980г
1524036789
Зенит и ЦСКА постараются не упустить Лигу Чемпионов..
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woyser
1524042631
Зениту нужна только победа, но вот согласно ли с этим Динамо, тут вопрос. ЦСКА -Амкар, наверно самая интересная игра в плане интриги, тут ведь выиграть может как ЦСКА, так и Амкар. Оборона армейцев скажем так не в лучшей форме, но если нападение с играет на все 100%, Амкару будет сложно. В общем будет интересное противостояние. В паре Локомотив - Ахмат, по-моему всё ясно. При всём уважении к грозненцам, они не готовы сейчас на равных играть с Локо.
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