РФПЛ. «Зенит» обыграл «Динамо», «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», ЦСКА разгромил «Амкаром»

В среду, 18 апреля, состоялись три перенесенных матча 23-го тура РФПЛ.
Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур
Арсенал (Тула) – Ростов – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Ионов, 8; 1:1 – Дзюба, 14; 1:2 – Ионов, 31; 2:2 – Дзюба, 59.
Гол: 0:1 – Пауревич, 72.
Рубин (Казань) – Спартак (Москва) 1:2 – (0:1)
Голы: 0:1 – Ханни, 18; 1:1 – Нобоа, 61; 1:2 – Адриано, 81.
Анжи (Махачкала) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Антон, 17; 2:0 – Антон, 43.
СКА-Хабаровск – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Ильин, 26; 0:2 – Эль Кабир, 72; 0:3 – Ильин, 89.
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кришито (с пенальти), 57; 1:1 – Шунич, 88; 2:1 – Скроботов, 90+3.
Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0
ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (2:0) Онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Витиньо, 44; 2:0 – Чалов, 45+1; 3:0 – Чалов, 62.