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    РФПЛ. «Зенит» обыграл «Динамо», «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», ЦСКА разгромил «Амкаром»

    В среду, 18 апреля, состоялись три перенесенных матча 23-го тура РФПЛ.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Арсенал (Тула) – Ростов – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ионов, 8; 1:1 – Дзюба, 14; 1:2 – Ионов, 31; 2:2 – Дзюба, 59.

    Краснодар – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пауревич, 72.

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) 1:2 – (0:1)

    Голы: 0:1 – Ханни, 18; 1:1 – Нобоа, 61; 1:2 – Адриано, 81.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Анжи (Махачкала) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Антон, 17; 2:0 – Антон, 43.

    СКА-Хабаровск – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ильин, 26; 0:2 – Эль Кабир, 72; 0:3 – Ильин, 89.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кришито (с пенальти), 57; 1:1 – Шунич, 88; 2:1 – Скроботов, 90+3.

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (2:0) Онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Витиньо, 44; 2:0 – Чалов, 45+1; 3:0 – Чалов, 62.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 09:05
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 18 апреля 2018, 12:10

      Зениту нужна только победа, но вот согласно ли с этим Динамо, тут вопрос. ЦСКА -Амкар, наверно самая интересная игра в плане интриги, тут ведь выиграть может как ЦСКА, так и Амкар. Оборона армейцев скажем так не в лучшей форме, но если нападение с играет на все 100%, Амкару будет сложно. В общем будет интересное противостояние. В паре Локомотив - Ахмат, по-моему всё ясно. При всём уважении к грозненцам, они не готовы сейчас на равных играть с Локо.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 апреля 2018, 10:33

      Зенит и ЦСКА постараются не упустить Лигу Чемпионов..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 апреля 2018, 09:38

      Если Локомотив сегодня выиграет, то это 99% чемпион. 8 очков за 4 оставшиеся игры Спартак уже не отыграет. Осталось посмотреть сдюжит ли сам Локомотив с нервами.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 17 марта 2018, 21:52

      Надо эмблему менять. Вола вместо быка. Стыдно(с), господа! Где ваши яйца?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 марта 2018, 21:16

      Поздравляю всю красно белую братию с победой.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 17 марта 2018, 19:30

      Очень радостно за Уфу.

      2
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      Рейтинг: +17839

      ilichkadr 17 марта 2018, 19:25

      Физруки есть физруки. а Богданыч МОЛОДЦА!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 марта 2018, 18:54

      Краснодар уже в лидерской гонке не участвует. Спартак следующий.

      0
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      Рейтинг: +13

      DOGMA84 17 марта 2018, 18:31

      Локо подарок-)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 марта 2018, 18:30

      Быки на радость коням и Спартачам потеряли дома очень важных 3 очка...очень жаль...

      1
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > a-rakhmatov 17 марта 2018, 18:42

      Взять бы свои...

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