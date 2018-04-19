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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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ЦСКА - Амкар-Пермь

18.04.2018, Среда, 20:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш футбол, Матч! Наш Спорт Россия. Премьер-лига, 23 тур ЦСКА - Амкар-Пермь Молодежные команды: 7 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
8 сентября, пятница 17:30 Амкар-Пермь 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 14:00 Амкар-Пермь 0:2 ЦСКА
13 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:2 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2016

14 февраля, воскресенье 18:00 ЦСКА 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 17:00 Амкар-Пермь 2:0 ЦСКА
4 тур
9 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 17:15 Амкар-Пермь 1:0 ЦСКА
16 тур
2 декабря, вторник 19:00 ЦСКА 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 14:00 Амкар-Пермь 1:3 ЦСКА
7 тур
30 августа, пятница 20:00 ЦСКА 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
2 тур
28 июля, суббота 16:30 Амкар-Пермь 3:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:2 ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
1 тур
12 марта, пятница 19:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
3 тур
5 апреля, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
19 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:1 Амкар-Пермь
11 тур
16 июля, среда 16:30 Амкар-Пермь 3:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2007/2008)
Финал
17 мая, суббота 15:00 ЦСКА 2:2
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
21 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:1 ЦСКА
12 тур
19 июня, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +20

    Aaarmeets 18 апреля 2018, 21:55


    С каких пор Муса стал бразильцем?

    0
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    Рейтинг: +4486

    Snek > Aaarmeets 18 апреля 2018, 21:59

    Так если у него Чалов - Чалом, то что-то тут говорить про национальности.

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    Рейтинг: +20

    Aaarmeets > Snek 18 апреля 2018, 22:02

    Интересно, откуда они берут таких "комментаторов"?

    0
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    Рейтинг: +4486

    Snek > Aaarmeets 18 апреля 2018, 22:03

    Да Ерофеев ещё ничего, у них есть Журин, он открыто топит за Зенит и ***** постоянно обкладывает игроков других команд.

    0
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    Рейтинг: +4486

    Snek 18 апреля 2018, 21:50

    ФЕЕЕЕЕЕЕЕЕДЯ!!!!
    Давай на хеттрик!

    1
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    Рейтинг: +71

    nikki22 18 апреля 2018, 21:43

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    ваше цска днище деревенское)одни старики хромые,за откаты работающее...

    -6
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    Рейтинг: +2231

    river31 18 апреля 2018, 21:23

    Не тупите, где гол Витиньо? Чалов второй забил.

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 18 апреля 2018, 21:20

    Красавцы!!! 2.0
    Бомбардир, не тормози.

    0
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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 18 апреля 2018, 20:34

    ЦСКА,вы ЦСКА или как?

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 18 апреля 2018, 20:27

    Вперед армейцы!!! Надо лезть выше в таблице!

    0
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    Рейтинг: +1779

    Alex Y 18 апреля 2018, 16:52

    Удачи ЦСКА

    2
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 18 апреля 2018, 14:00

    Голов будет много! Всем виноват дождь.,,,,,,,,

    -1
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