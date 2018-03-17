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Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
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Краснодар - Уфа

17.03.2018, Суббота, 16:30 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 23 тур Краснодар - Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
10 сентября, воскресенье 16:30 Уфа 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Краснодар 0:0 Уфа
6 тур
11 сентября, воскресенье 14:00 Уфа 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Краснодар 4:0 Уфа
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
20 марта, пятница 17:00 Уфа 0:2 Краснодар
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 0:2 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 18 марта 2018, 09:17

    Уфа молодцы!!!

    0
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    Рейтинг: +7395

    Старикан 17 марта 2018, 18:50

    О как! Прикольненько... интрижка, однако же...

    1
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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:36

    Как же обидно...БЫКИ ПОЗОРНЫЕ....

    1
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    Рейтинг: +2096

    upiter622 17 марта 2018, 18:34

    Хи-хи!
    Ну не хотят они призовые места,НЕ ХОТЯТ!

    3
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    Рейтинг: +401

    Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 18:19

    Федя скержаковил

    2
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 17 марта 2018, 18:18

    Уфа красавчики! )

    0
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    Рейтинг: +401

    Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 18:14

    Шалимов - ио..анный стыд

    6
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    Рейтинг: +3911

    minaev23 > Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 18:17

    Да жопа.......

    -1
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 17 марта 2018, 15:55

    Краснодар победит 3:2

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 марта 2018, 15:21

    Я за Уфу!

    1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 17 марта 2018, 12:57

    Уфа спокойно может войти в пятерку и выступить в дальнейшем в ЛЕ.
    Нужно выиграть у Краснодара 1:2.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > vladimir-7 17 марта 2018, 15:20

    Согласен! Однозначно!

    0
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    Рейтинг: +401

    Африканскaя чумa cвинeй > vladimir-7 17 марта 2018, 17:24

    А дальше то что ? Ведь даже раздерибаненный Кучуковский Ростов и то нагибал её 4-1. Семак - не Бердыев. Вон даже Шпалыч со всеми своими ресурсами всасывает от Атлетико 8 мячей, а куда Семаку в Европу с Уфой ?

    5
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    Рейтинг: +3911

    minaev23 > Африканскaя чумa cвинeй 17 марта 2018, 17:45

    Чётко сказано!!!

    -1
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    Рейтинг: +3911

    minaev23 > vladimir-7 17 марта 2018, 17:49

    Какая лига европы!!!!!! В первом отборе в сухую от каких нибудь албанов или киприотов вылетят!!!!

    -1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > neim 17 марта 2018, 18:33

    Ещё играть и играть. Посмотрим в конце чемпионата, где будет
    Уфа.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > minaev23 17 марта 2018, 18:38

    Когда-то и про Ростов так говорили, однако, посмотрим.
    Вот и Краснодар получил от Уфы! А ты про албанов и др.

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    Рейтинг: +3911

    minaev23 > vladimir-7 17 марта 2018, 19:05

    Глянем.... С таким составом лигу не потянут прикупится надо.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > minaev23 17 марта 2018, 21:01

    Согласен.

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