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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Уфа
Краснодар - Уфа: обзор матча 17 марта 2018
Краснодар
17.03.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
72'
И. Пауревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Уфа
88'
Замена
П. Аликин
️️️️
К. Фатай
Желтая карточка
Р. Лаборде
83'
83'
Желтая карточка
И. Обляков
Замена
Р. Лаборде
️️️️
К. Рамирес
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
И. Пауревич
Пас отдал
Д. Живоглядов
71'
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Стоцкий
70'
Желтая карточка
К. Фатай
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
70'
64'
Замена
К. Фатай
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Вандерсон
️️️️
Ш. Каборе
58'
56'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Синицын
2
Рамирес
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
10
Мамаев
18
Газинский
27
Шатов
7
Классон
90
Смолов
3-3-1-1-1
31
Беленов
4
Никитин
5
Табидзе
24
Неделчару
89
Стоцкий
29
Пауревич
5
Йокич
10
Салатич
10
Обляков
8
Сысуев
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
2
Рамирес
21
Лаборде
21
Лаборде
2
Рамирес
77
Каборе
94
Вандерсон
94
Вандерсон
77
Каборе
Фатай
3
Аликин
3
Аликин
Фатай
89
Стоцкий
13
Засеев
13
Засеев
89
Стоцкий
8
Сысуев
7
Фатай
7
Фатай
8
Сысуев
Остались в запасе
Краснодар
Уфа
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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