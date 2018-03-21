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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Арсенал - Ростов

17.03.2018, Суббота, 14:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Премьер-лига, 23 тур Арсенал - Ростов Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
9 сентября, суббота 16:30 Ростов 2:2 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 16:30 Арсенал 1:0 Ростов
13 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Ростов 4:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
8 декабря, понедельник 19:00 Ростов 0:1 Арсенал
10 тур
19 октября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 17 марта 2018, 15:38

    Ну хоть где то Дзюба может забивать...

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    Рейтинг: +156

    Пиво без газа 17 марта 2018, 15:24

    Артемий давай хет-трик, ты можешь!!!

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    Рейтинг: +3911

    minaev23 > Пиво без газа 17 марта 2018, 15:29

    Кто может -дерево тульско - питерское!!!!

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    Рейтинг: +157

    горя 17 марта 2018, 15:17

    Ростову побед .

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    Рейтинг: +161

    sidors32 17 марта 2018, 14:58

    Ионов реабилитируется после Зенита

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    Рейтинг: +3795

    serppion > sidors32 17 марта 2018, 15:10

    Дзюба тоже...

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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто 17 марта 2018, 14:55

    Замбийцы научились попадать в ногу Дзюбе, или это защитник подыграл-срикошетил на Дзюбу?

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    Рейтинг: +3911

    minaev23 > нейтральныйкакникто 17 марта 2018, 15:01

    Случайно.

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    Рейтинг: +4486

    Snek 17 марта 2018, 14:49

    дайти волери паработать

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    Рейтинг: +2290

    kvm 17 марта 2018, 14:47

    Валера - верим!

    2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 марта 2018, 14:30

    Удачи Арсеналу и победы!

    -1
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    Рейтинг: +18425

    ilichkadr 17 марта 2018, 11:16

    Холодно нынче в Туле, 16 градусов. Надо отменять игру.

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