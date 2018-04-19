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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Локомотив - Ахмат

18.04.2018, Среда, 19:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Россия. Премьер-лига, 23 тур Локомотив - Ахмат Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Ахмат 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 16:00 Локомотив 2:0 Ахмат
3 тур
14 августа, воскресенье 20:30 Ахмат 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
16 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
7 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 0:0 Локомотив
10 тур
18 октября, суббота 19:30 Локомотив 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 15:30 Локомотив 2:1 Ахмат
5 тур
17 августа, суббота 20:30 Ахмат 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 Ахмат
9 тур
22 сентября, суббота 20:15 Ахмат 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 17:00 Ахмат 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ахмат 0:4 Локомотив
9 тур
14 мая, суббота 20:45 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
26 сентября, воскресенье 20:15 Локомотив 2:1 Ахмат
8 тур
1 мая, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 16:15 Ахмат 2:1 Локомотив
9 тур
16 мая, суббота 14:15 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 20:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Ахмат 0:3 Локомотив
14 тур
3 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +585

    tilvan 18 апреля 2018, 21:20

    первые потерянные очки на финише

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    Рейтинг: +1586

    srg38 18 апреля 2018, 20:04

    Офигеть че творит вратарь Терека

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