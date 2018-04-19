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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Зенит - Динамо

18.04.2018, Среда, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 23 тур Зенит - Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Динамо 0:3 Зенит
1 тур
19 июля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
22 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:1 Зенит
7 тур
13 сентября, суббота 18:30 Зенит 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 13:30 Зенит 0:3 Динамо
6 тур
24 августа, суббота 13:30 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Зенит
2 тур
28 июля, суббота 13:30 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 20:15 Зенит 2:1 Динамо
35 тур
16 марта, пятница 19:00 Динамо 1:5 Зенит
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 20:30 Зенит 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Динамо
12 тур
10 июня, пятница 20:00 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 16:00 Зенит 1:1 Динамо
3 тур
27 марта, суббота 18:30 Динамо 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Динамо
10 тур
24 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Динамо
15 тур
26 июля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:30 Зенит 9:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 14:00 Динамо 4:2 Зенит
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Зенит 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:2 Зенит
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит
1 тур
12 марта, суббота 16:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Динамо 0:2 Зенит
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 7:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
19 августа, понедельник 00:00 Зенит 1:2 Динамо
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Зенит
Чемпионат России 2001
20 тур
5 августа, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 Зенит
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Зенит 2:1 Динамо
Чемпионат России 2000
18 тур
5 июля, среда 00:00 Динамо 1:2 Зенит
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Зенит
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 1:1 Динамо
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Динамо 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Динамо 0:0 Зенит
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Динамо
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 апреля 2018, 14:21

    выстрадали, тем не менее - с победой!

    0
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 18 апреля 2018, 21:37

    Ну хоть так.Валидольный матч..

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    Рейтинг: +11

    APostrophe 18 апреля 2018, 21:33

    кто такой и. скроботов???)))

    1
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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 18 апреля 2018, 21:31

    фуф, я уж думал полетели мои ставочки))) хоть так, Илюшка спасиб)

    0
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 18 апреля 2018, 21:23

    Отл! Супер!

    -1
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    Рейтинг: +87

    Mack_Dan 18 апреля 2018, 21:19

    Мужики, а кто-нибудь помнит в Зените тренера хуже, чем Кончини? Я чего-то таких ублюдков даже близко не припомню.

    1
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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 18 апреля 2018, 21:16

    ну ппц Манчини кончини мля, как так то?

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