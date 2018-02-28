Ловчев предлагает исходить из реалий погоды при планировании календаря

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев скептически относится к проведению матчей в сильные морозы. Он уверен, что стоит ввести ограничения в регламент по крайней точке температуры зимой.

«По прогнозам в Перми ожидалось минус 17, в Самаре – тоже. Мы помним, как однажды в кубковом матче в Новосибирске получил травму Роман Павлюченко. Игра проходила в сильный мороз. А тогда Павлюченко был одним из лидеров не только «Спартака», но и сборной. Зачем играть в футбол в таких условиях? Считаю, что необходимо внести в регламент пункт о том, что при температуре ниже 10 градусов мороза матч следует отменять. Надо при планировании календаря исходить из реалий нашей погоды. Разве было непонятно, что в конце февраля в Перми будут сильные морозы?

Мы в свое время играли в Сочи. Почему сейчас было не перенести эти игры на юг – в Сочи или Краснодар? Тем более, сейчас там прекрасные стадионы построены. Ну сколько зрителей придет на матч в Самаре в такой мороз? Уверен, что в Сочи 15-20 тысяч на «Спартак» придет», – считает Ловчев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.