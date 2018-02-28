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  • Ловчев предлагает исходить из реалий погоды при планировании календаря

Ловчев предлагает исходить из реалий погоды при планировании календаря

28 февраля 2018, 07:42
16

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев скептически относится к проведению матчей в сильные морозы. Он уверен, что стоит ввести ограничения в регламент по крайней точке температуры зимой.

«По прогнозам в Перми ожидалось минус 17, в Самаре – тоже. Мы помним, как однажды в кубковом матче в Новосибирске получил травму Роман Павлюченко. Игра проходила в сильный мороз. А тогда Павлюченко был одним из лидеров не только «Спартака», но и сборной. Зачем играть в футбол в таких условиях? Считаю, что необходимо внести в регламент пункт о том, что при температуре ниже 10 градусов мороза матч следует отменять. Надо при планировании календаря исходить из реалий нашей погоды. Разве было непонятно, что в конце февраля в Перми будут сильные морозы?

Мы в свое время играли в Сочи. Почему сейчас было не перенести эти игры на юг – в Сочи или Краснодар? Тем более, сейчас там прекрасные стадионы построены. Ну сколько зрителей придет на матч в Самаре в такой мороз? Уверен, что в Сочи 15-20 тысяч на «Спартак» придет», – считает Ловчев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Спартак Амкар-Пермь Павлюченко Роман Ловчев Евгений
Комментарии (16)
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Татарин за ЦСКА
1519794783
Вот именно на Спартак.Даже этот эксперт намекает,что клубы НФЛ ни во что не ставят,позор господа,это позор всего российского футбола.Мне жаль клубы,которые не играют в РФПЛ!!!
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vladimir-7
1519797539
Складывается впечатление, что РФС специально так составляет календарь, чтобы игры проходили при снежной и морозной погоде, а игроки получили травмы и не смогли бы участвовать в ЧМ-2018, и тогда можно будет смело списать проигрыш на нем, т.к. некому было играть на ЧМ.
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vgarakh
1519802606
Говорим об одном и том же уже 10 лет и все без толку.
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серега кашин
1519803686
они только говорят больше никто ничего не делает, в европе же играют через 3 дня и наши бы смогли сыграть в кубке когда погода позволяет, но увы, им тяжело
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OfaZavr
1519805529
все это уже давно понимают кроме РФС,
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zigbert
1519808668
Об этом все давно говорят а воз и ныне там.
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