Серия А. «Наполи» обыграл СПАЛ и вернулся на первую строчку; Болонья победила «Сассуоло»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» с минимальным счетом обыграл СПАЛ — 1:0.

Неаполитанцы набрали 66 очков и вернулись на первое место в таблице, которое ранее занял «Ювентус» после победы над «Торино» (1:0).

СПАЛ с 17-ю очками находится на 18 месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Беневенто – Кротоне – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Крочата, 11; 1:1 — Сандро, 37; 2:1 — Виола, 65; 2:2 — Бенали, 73; 3:2 — Диабате, 89.

Болонья – Сассуоло – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Поли, 12; 1:1 — Бабакар, 38; 2:1 — Пульгар, 88.

Удаление: нет — Голданига, 87.

Наполи – СПАЛ – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Аллан, 6.

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