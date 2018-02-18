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    Серия А. «Наполи» обыграл СПАЛ и вернулся на первую строчку; Болонья победила «Сассуоло»

    В матче 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» с минимальным счетом обыграл СПАЛ — 1:0.

    Неаполитанцы набрали 66 очков и вернулись на первое место в таблице, которое ранее занял «Ювентус» после победы над «Торино» (1:0).

    СПАЛ с 17-ю очками находится на 18 месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Беневенто – Кротоне – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Крочата, 11; 1:1 — Сандро, 37; 2:1 — Виола, 65; 2:2 — Бенали, 73; 3:2 — Диабате, 89.

    Болонья – Сассуоло – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 — Поли, 12; 1:1 — Бабакар, 38; 2:1 — Пульгар, 88.

    Удаление: нет — Голданига, 87.

    Наполи – СПАЛ – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Аллан, 6.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 19 февраля 2018, 01:32

      Лохи позорные!
      Бомбардир, какой счёт в матче Болонья - Сассуоло?
      Опять на других сайтах проверя !
      Тётя Валя против!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 20:47

      Трудная задача у Наполи выиграть титул,но они упорно идут к своей цели.

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