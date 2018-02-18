Серия А. «Наполи» обыграл СПАЛ и вернулся на первую строчку; Болонья победила «Сассуоло»

Лохи позорные!
Бомбардир, какой счёт в матче Болонья - Сассуоло?
Опять на других сайтах проверя !
Тётя Валя против!!!!!!!!!
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» с минимальным счетом обыграл СПАЛ — 1:0.
Неаполитанцы набрали 66 очков и вернулись на первое место в таблице, которое ранее занял «Ювентус» после победы над «Торино» (1:0).
СПАЛ с 17-ю очками находится на 18 месте.
Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур
Беневенто – Кротоне – 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 — Крочата, 11; 1:1 — Сандро, 37; 2:1 — Виола, 65; 2:2 — Бенали, 73; 3:2 — Диабате, 89.
Болонья – Сассуоло – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 — Поли, 12; 1:1 — Бабакар, 38; 2:1 — Пульгар, 88.
Удаление: нет — Голданига, 87.
Голы: 1:0 — Аллан, 6.