Игуаин, Манджукич – в основе «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»; Кейн, Алли, Эриксен сыграют за гостей

Все болеем за старину Буффонище! и за красивый футбол! хотя по правде сказать поставил бы на Шпор
Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Тоттенхэмом».
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Бернардески, Коста, Игуаин, Манджукич.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Эриксен, Дайер, Дембеле, Ламела, Алли, Кейн.
«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи в Турине, которая начнется в 22:45 по Москве.
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