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    Игуаин, Манджукич – в основе «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»; Кейн, Алли, Эриксен сыграют за гостей

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Тоттенхэмом».

    «Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Бернардески, Коста, Игуаин, Манджукич.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Эриксен, Дайер, Дембеле, Ламела, Алли, Кейн.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи в Турине, которая начнется в 22:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    13.02.2018 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 13 февраля 2018, 22:10

      Все болеем за старину Буффонище! и за красивый футбол! хотя по правде сказать поставил бы на Шпор

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