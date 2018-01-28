Кокорин – о капитанской повязке в «Зените»: «Стараюсь не обращать на это внимание»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после победы над «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1) прокомментировал тот факт, что в товарищеских матчах он выходил с капитанской повязкой.

– Каково с капитанской повязкой?

– Я стараюсь не обращать на это внимание, потому что знаю, что капитан – Миммо. А это так... Нужно кому-то быть.

– А обсуждалось уже, кто будет вице-капитаном?

– Не обсуждалось. Я думаю, мне далеко до этого.

Напомним, что капитан «Зенита» Доменико Кришито сегодня покинул расположение клуба из-за повреждения.