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  • Кокорин – о капитанской повязке в «Зените»: «Стараюсь не обращать на это внимание»

Кокорин – о капитанской повязке в «Зените»: «Стараюсь не обращать на это внимание»

28 января 2018, 22:42
6

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после победы над «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1) прокомментировал тот факт, что в товарищеских матчах он выходил с капитанской повязкой.

– Каково с капитанской повязкой?

– Я стараюсь не обращать на это внимание, потому что знаю, что капитан – Миммо. А это так... Нужно кому-то быть.

– А обсуждалось уже, кто будет вице-капитаном?

– Не обсуждалось. Я думаю, мне далеко до этого.

Напомним, что капитан «Зенита» Доменико Кришито сегодня покинул расположение клуба из-за повреждения.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1517169441
Что за человек? Абсолютное безразличие ко всему. Даже подозрительно.
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dinar7777dinar
1517176555
Если кокошнику дадут капитанскую повязку то это полнейшее не уважение к футболу.
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dinar7777dinar
1517176644
Походу словарный запас кокошника сильно ограничен 6 словами.
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ДСА
1517192957
Плохо что капитан иногда впадает в детство.
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FanatSerj
1517206395
По пофигизму Кокорин чуть ли не лучший футболист мира, в ТОП 10 точно входит ))
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Spartak 777
1517216177
Ну ладно хорошь Кокорина поносить , может за бошку взялся , все таки на него надеемся на ЧМ , давай Саня главное старание !!!
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