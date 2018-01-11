Жена Аршавина хочет судиться со стюардессой за угрозу здоровью дочки

В понедельник «Бомбардир» писал о том, что жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса принудительно покинула рейс «Москва – Алма-Ата».

В интервью «Комсомольской правде» она сказала, что причиной стала ситуация с подгузником 10-месячной дочки Есении.

«Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье «Нанесение вреда здоровью».

Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать», – сказала 35-летняя Аршавина.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» в официальном заявлении сообщила о том, что супруга экс-капитана сборной России, находясь на борту, представилась майором ФСБ.

«Бомбардир» писал о том, что Аршавина угрожала бортпроводнице Анастасии Куракиной через смс.