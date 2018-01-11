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  • Жена Аршавина хочет судиться со стюардессой за угрозу здоровью дочки

Жена Аршавина хочет судиться со стюардессой за угрозу здоровью дочки

11 января 2018, 14:10
32

В понедельник «Бомбардир» писал о том, что жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса принудительно покинула рейс «Москва – Алма-Ата».

В интервью «Комсомольской правде» она сказала, что причиной стала ситуация с подгузником 10-месячной дочки Есении.

«Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье «Нанесение вреда здоровью».

Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать», – сказала 35-летняя Аршавина.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» в официальном заявлении сообщила о том, что супруга экс-капитана сборной России, находясь на борту, представилась майором ФСБ.

«Бомбардир» писал о том, что Аршавина угрожала бортпроводнице Анастасии Куракиной через смс.

Источник: RT
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Россия Аршавин Андрей
Комментарии (32)
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makson_klim
1515670654
А когда криминальные новости будут?
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Vepras
1515670780
Она видимо когда губы подкачивала нечаянно рассудок потеряла, закон физики если где то прибыло, то где то убыло. Есть ФЗ о перевозке пассажиров авиатранспортом, командир воздушного корабля представляет власть на борту и единолично принимает решение о безопасности полета, а он ее письменно !!! уведомил о нарушениях и последствиях, так что если хочет стрясти с Андрюхи лишние деньги на судебные издержки, пусть попытается, стюардесса то ни при чем.
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insider_retro
1515670812
Закусилась, уверенная в своём "могуществе" и поддержке нужных людей... Здесь даже не вопрос высадки матери с ребёнком... Но суд у нас, как бы это помягче ... своеобразный.... Не удивлюсь любому исходу...
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RichardHicks
1515671413
Господи.......не пишите тут такие новости!
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Чикомас
1515672402
Закончили с никому не нужным Араратом, теперь на "бомбардире" новая звезда -жена Аршавина....Футбольный мир не пережил бы если бы не узнал, что она собирается делать...Браво бомбардир!
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GM
1515672444
Понесло дуру во все тяжкие...
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slavа0508
1515672648
Ну а где здесь новость про футбол????материал для бульварной прессы а не для спортивного сайта,,,,
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zatonn
1515672656
Ну из грязи да в князи человек, ничего удивительного!
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Kulimen
1515673249
Завали хавальник курица. Го писать петицию на эту сучку.
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OfaZavr
1515684727
достали уже про эту "интеллектуальную" особу писать, какое это имеет отношение к футболу?
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