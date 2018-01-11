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    Жена Аршавина хочет судиться со стюардессой за угрозу здоровью дочки

    В понедельник «Бомбардир» писал о том, что жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса принудительно покинула рейс «Москва – Алма-Ата».

    В интервью «Комсомольской правде» она сказала, что причиной стала ситуация с подгузником 10-месячной дочки Есении.

    «Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье «Нанесение вреда здоровью».

    Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила из самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать», – сказала 35-летняя Аршавина.

    Ранее авиакомпания «Аэрофлот» в официальном заявлении сообщила о том, что супруга экс-капитана сборной России, находясь на борту, представилась майором ФСБ.

    «Бомбардир» писал о том, что Аршавина угрожала бортпроводнице Анастасии Куракиной через смс.

    Источник: RT

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    11.01.2018 14:10
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 апреля 2018, 20:52

      Сайт становится всё желтее и желтее!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 января 2018, 03:43

      Такое ощущение что она всеми правдами и неправдами хочет хорошенько пропиариться, ну как-же, вон Юлька каждый день на ТВ мелькает, а про неё ни слуху...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 января 2018, 23:38

      Ещё раз подтверждается - наши "звёзды футбола" и их сомнительные спутники по жизни - дерьмо собачье! Футбол превратили в бардак уж давно.... плин..., а когда играть для нас начнут эти подонки?за чьи деньги разговелись-то так?!...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 января 2018, 22:33

      Галоперидола ей! Да побольше! Сочувствую Аршавину. Хотя может он такой же, кто его знает...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 января 2018, 19:45

      достали уже с этой дурочкой гламурной..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 января 2018, 18:49

      более трехсот тысяч!!! за полет к любимому на выходные..) наверное она права))),стюардессе надо было полковником кгб представиться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:32

      достали уже про эту "интеллектуальную" особу писать, какое это имеет отношение к футболу?

      5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 января 2018, 17:18

      Если она майор "липовый"...То нужно уголовное дело заводить.Где взяла?Кто продал?Раскручивать коррупционную цепь!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:08

      И где Аршавин находит таких ... ? Пора уже за ум взяться !

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 16:59

      закон в самолете для всех один и правила полёта ни кто не отменял хоть нищим хоть олигархам и вообще ты кто такая права качать

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