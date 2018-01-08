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    Жену Аршавина высадили из самолета из-за памперса дочери

    Алиса Аршавина, супруга полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, рассказала подробности скандала, в который она угодила в минувшую субботу в аэропорту Шереметьево. Напомним, что рейс «Москва – Алма-Ата» был задержан на один час и 43 минуты, а женщину сняли с рейса, передали полицейским и выгрузили ее багаж. Позже стало известно, что с телефона Аршавиной стюардессе поступали угрозы.

    «Много неправды написано. Когда я меняла ребенку памперс, самолет не готовился к взлету. Мы зашли на борт, сели на свои места, но в тот момент, когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка вылета, у меня ребенок закапризничал.

    Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял (и не на взлетной полосе), я взяла ребенка (10-месячную Есеню, дочку Андрея Аршавина) на руки. Она, конечно же, была уже вся ... (испачкана).

    Старшая бортпроводница потом объясняла полиции, мол, якобы очень сильно пахло и это является причиной высадки из самолета. Как это так? Сильно пахло от ребенка, извините, он обделался... И это главная причина нашей высадки из самолета? Ведь никто из пассажиров не жаловался на нас.

    Бортпроводница Анастасия Куракина даже не сделала нам предупреждение, мол, вас могут высадить. Она просто сказала, что сильно пахнет и ушла.

    Стюардесса Куракина подошла ко мне второй раз, и мне пришлось надеть ребенку памперс. Куракина сказала мне: «Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде!» И я посадила, пристегнула абсолютно голого ребенка.

    Потом стюардесса Куракина мне принесла бумагу, что самолет она разворачивает. Полиция, когда зашла, была в шоке. Они думали, что увидят каких-то пьяных дебоширов, еще кого-то, но никак ни девушку с шестилетней дочерью и десятимесячной малышкой и с няней в экономе.

    Полиция спросила у стюардессы Куракиной: может быть, можно как-то решить? Куракина сказала, что ничего решать не будет, от ребенка ужасно пахло. Объявив, что высаживает нас из самолета, эта дама не дала мне возможности даже одеть дочь.

    И командир корабля Гончаров не вышел к нам, не разобрался в ситуации. В итоге: два часа ночи, мы в аэропорту, я с двумя маленькими детьми на руках, у нас куча багажа, нас заставили все это снять, мы поменяли билет.

    Полицейские вели себя очень вежливо, помогли мне написать на стюардессу Анастасию Куракину заявление. У этой дамы 90-го года рождения, почувствовавшей себя богом, будет суд.

    И у авиакомпании, надеюсь, тоже будет суд, на них заявление мы тоже писали. Свидетели у нас есть. Получается, что эта авиакомпания приветствует жестокое обращение с детьми, высаживая их на мороз?

    И это еще был бизнес-класс, билеты которого стоят по 100 тысяч рублей! А если бы это была не я, если бы это была обычная девушка с двумя детьми, у которой не было бы возможности поменять билеты, пойти в гостиницу. Она где должна была спать, на полу?» – заявила жена Аршавина.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    08.01.2018 11:03
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 января 2018, 23:47

      ...Десятимесячная дочь Аршавина слёзно просила стюардессу остановить самолёт и высадить её в ближайшем аэропорту, где есть туалет, - настолько малышка зае.алась путешествовать с такой матерью и жить в такой семье!....Ха.
      Дочь показала всем, что сделал папа на весь футбол! И бомбардир тоже. Спасибо за новость.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 января 2018, 22:03

      Что то новенькое про жен футболистов еще не было!

      0
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 8 января 2018, 21:41

      Аршавина уcралась,какая досада.

      1
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 8 января 2018, 20:39

      Уважаемые редакторы, если у нас футбольный сайт,то пишем о футболе ,а если новостной,то пишет всю беду жена Аршавина и т.п. Же на Аршавина футболист?? Или дочь ее футболист??

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:17

      сейчас конечно скажет что она не виновата это плохие дяди и тети с ней так обошлись) ну а если серьезно это не футбольная новость и нам знать не обязательно во что влипают жены футболистов, про это пускай дешевая желтая пресса пишет.

      5
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 8 января 2018, 15:51

      Видео в студию!!!

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 января 2018, 13:41

      обычные люди на самолётах не летают)))

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 января 2018, 13:22

      Шава, самолёт бы ей купил.
      Угодил.

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      Рейтинг: +24996

      bset 8 января 2018, 13:21

      Вот вы все минусуете комментарии со ссылками на тотализаторы. А ведь это ближе к футболу, чем эта новость.

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > bset 8 января 2018, 13:26

      Спам конечно близок к футболу, даже очень, значит ты тут ссылки на это гавно в бой кидаешь

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      Рейтинг: +24996

      bset > Scuderia Ferrari F1 9 января 2018, 11:07

      Нет, я сам их минусую) Я к тому, что эта новость такой же хлам и столько же пользы несет, как эти ссылки.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 января 2018, 13:16

      #необычнаяя...

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