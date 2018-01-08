Жену Аршавина высадили из самолета из-за памперса дочери

Алиса Аршавина, супруга полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, рассказала подробности скандала, в который она угодила в минувшую субботу в аэропорту Шереметьево. Напомним, что рейс «Москва – Алма-Ата» был задержан на один час и 43 минуты, а женщину сняли с рейса, передали полицейским и выгрузили ее багаж. Позже стало известно, что с телефона Аршавиной стюардессе поступали угрозы.

«Много неправды написано. Когда я меняла ребенку памперс, самолет не готовился к взлету. Мы зашли на борт, сели на свои места, но в тот момент, когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка вылета, у меня ребенок закапризничал.

Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял (и не на взлетной полосе), я взяла ребенка (10-месячную Есеню, дочку Андрея Аршавина) на руки. Она, конечно же, была уже вся ... (испачкана).

Старшая бортпроводница потом объясняла полиции, мол, якобы очень сильно пахло и это является причиной высадки из самолета. Как это так? Сильно пахло от ребенка, извините, он обделался... И это главная причина нашей высадки из самолета? Ведь никто из пассажиров не жаловался на нас.

Бортпроводница Анастасия Куракина даже не сделала нам предупреждение, мол, вас могут высадить. Она просто сказала, что сильно пахнет и ушла.

Стюардесса Куракина подошла ко мне второй раз, и мне пришлось надеть ребенку памперс. Куракина сказала мне: «Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде!» И я посадила, пристегнула абсолютно голого ребенка.

Потом стюардесса Куракина мне принесла бумагу, что самолет она разворачивает. Полиция, когда зашла, была в шоке. Они думали, что увидят каких-то пьяных дебоширов, еще кого-то, но никак ни девушку с шестилетней дочерью и десятимесячной малышкой и с няней в экономе.

Полиция спросила у стюардессы Куракиной: может быть, можно как-то решить? Куракина сказала, что ничего решать не будет, от ребенка ужасно пахло. Объявив, что высаживает нас из самолета, эта дама не дала мне возможности даже одеть дочь.

И командир корабля Гончаров не вышел к нам, не разобрался в ситуации. В итоге: два часа ночи, мы в аэропорту, я с двумя маленькими детьми на руках, у нас куча багажа, нас заставили все это снять, мы поменяли билет.

Полицейские вели себя очень вежливо, помогли мне написать на стюардессу Анастасию Куракину заявление. У этой дамы 90-го года рождения, почувствовавшей себя богом, будет суд.

И у авиакомпании, надеюсь, тоже будет суд, на них заявление мы тоже писали. Свидетели у нас есть. Получается, что эта авиакомпания приветствует жестокое обращение с детьми, высаживая их на мороз?

И это еще был бизнес-класс, билеты которого стоят по 100 тысяч рублей! А если бы это была не я, если бы это была обычная девушка с двумя детьми, у которой не было бы возможности поменять билеты, пойти в гостиницу. Она где должна была спать, на полу?» – заявила жена Аршавина.