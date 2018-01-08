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    Жену Аршавина сняли с рейса «Москва – Алма-Ата» из-за дебоша

    Алиса Аршавина, которая является супругой полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, в минувшую субботу угодила в скандал в аэропорту Шереметьево, сообщает 78.ru. По этой причине она была снята с рейса «Москва – Алма-Ата», который был в итоге задержан на один час и 43 минуты.

    Во время руления самолета женщина отказалась пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. Капитан судна принял решение прервать взлет, чтобы скандалистку сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж.

    Полицейские задерживать Аршавину не стали – после проведения воспитательной беседы ее отпустили. К тому моменту самолет уже улетел в Казахстан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 06:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 13:16

      ВНИМАНИЕ!!! ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ФУТБОЛА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 января 2018, 12:54

      статью за дебош на авиарейсах ужесточили только для простых смертных что-ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 8 января 2018, 12:38

      муж и жена одна сатана)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 января 2018, 09:58

      Безнаказанность рождает еще большую безнаказанность,попробовала бы она поскандалить на заграничном рейсе,где-то в США,там полицейские
      "побеседовали" по-другому,да еще и посадили бы за терроризм!

      1
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov > nemolod 8 января 2018, 13:15

      А ещё и стрелять начали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 января 2018, 09:57

      а как это новость относится к футболу??? наверное пока её снимали с самолёта она гол забила или два!?!?
      огорчать стал бомбардир жёлтизной.

      7
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Отчаянный Пердун 8 января 2018, 10:16

      да как название сменил так и начал желтые статейки выкладывать, и что самое интересное в них комментов больше всего

      2
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 8 января 2018, 08:13

      не беседу надо было проводить,а посадить на поезд москва- караганда в общий жесткий вагон

      1
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    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 8 января 2018, 07:34

      Когда слабоумные люди почувствуют себя богатыми или известными итд,тогда всем ясно становится яснг видна их одна извилина,деградация,хамизм.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 8 января 2018, 07:26

      Решив поменять малышу памперс, Алиса отказалась пристёгиваться и садиться на место даже во время движения самолёта по взлетному полю. Увещевания экипажа, что всего через 10 минут после взлёта она сможет вернуться к своим должностным обязанностям, не подействовали.

      В результате взлет был остановлен, женщину сняли с борта и передали полицейским, следом за этим выгрузили ее багаж.

      Как сообщил источник в аэропорту, полицейские задерживать нарушительницу порядка не стали — после проведения воспитательной беседы ее отпустили. К тому моменту аэробус уже улетел в Казахстан.
      Вот такой дебош она устроила

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 января 2018, 07:16

      Звездануло в бошку. Андрюха щас начнет оправдываться))) может разведется)))

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 января 2018, 07:11

      Напаролась и барагузила

      0
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