Жену Аршавина сняли с рейса «Москва – Алма-Ата» из-за дебоша

Алиса Аршавина, которая является супругой полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, в минувшую субботу угодила в скандал в аэропорту Шереметьево, сообщает 78.ru. По этой причине она была снята с рейса «Москва – Алма-Ата», который был в итоге задержан на один час и 43 минуты.

Во время руления самолета женщина отказалась пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. Капитан судна принял решение прервать взлет, чтобы скандалистку сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж.

Полицейские задерживать Аршавину не стали – после проведения воспитательной беседы ее отпустили. К тому моменту самолет уже улетел в Казахстан.