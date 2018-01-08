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  • Жену Аршавина сняли с рейса «Москва – Алма-Ата» из-за дебоша

Жену Аршавина сняли с рейса «Москва – Алма-Ата» из-за дебоша

8 января 2018, 06:55
14

Алиса Аршавина, которая является супругой полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, в минувшую субботу угодила в скандал в аэропорту Шереметьево, сообщает 78.ru. По этой причине она была снята с рейса «Москва – Алма-Ата», который был в итоге задержан на один час и 43 минуты.

Во время руления самолета женщина отказалась пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. Капитан судна принял решение прервать взлет, чтобы скандалистку сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж.

Полицейские задерживать Аршавину не стали – после проведения воспитательной беседы ее отпустили. К тому моменту самолет уже улетел в Казахстан.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (14)
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Тони Монтана Б
1515384352
С ума сходит)
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Superviser77
1515384973
Звездануло в бошку. Андрюха щас начнет оправдываться))) может разведется)))
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EcioAuditore
1515385608
Решив поменять малышу памперс, Алиса отказалась пристёгиваться и садиться на место даже во время движения самолёта по взлетному полю. Увещевания экипажа, что всего через 10 минут после взлёта она сможет вернуться к своим должностным обязанностям, не подействовали. В результате взлет был остановлен, женщину сняли с борта и передали полицейским, следом за этим выгрузили ее багаж. Как сообщил источник в аэропорту, полицейские задерживать нарушительницу порядка не стали — после проведения воспитательной беседы ее отпустили. К тому моменту аэробус уже улетел в Казахстан. Вот такой дебош она устроила
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1515386086
Когда слабоумные люди почувствуют себя богатыми или известными итд,тогда всем ясно становится яснг видна их одна извилина,деградация,хамизм.
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elvira020473
1515388398
не беседу надо было проводить,а посадить на поезд москва- караганда в общий жесткий вагон
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Отчаянный Пердун
1515394662
а как это новость относится к футболу??? наверное пока её снимали с самолёта она гол забила или два!?!? огорчать стал бомбардир жёлтизной.
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nemolod
1515394692
Безнаказанность рождает еще большую безнаказанность,попробовала бы она поскандалить на заграничном рейсе,где-то в США,там полицейские "побеседовали" по-другому,да еще и посадили бы за терроризм!
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RBW_
1515404291
муж и жена одна сатана)))))
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SPACE TRUCKIN
1515405289
статью за дебош на авиарейсах ужесточили только для простых смертных что-ли?
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DOCTOR PENALTY
1515406611
ВНИМАНИЕ!!! ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ФУТБОЛА!
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